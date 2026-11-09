Заступник міністра інфраструктури Олійник залишає посаду за власним бажанням

Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Руслан Олійник повідомив про завершення роботи на посаді за власним бажанням.

"Завершую роботу на посаді заступника Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Це моє особисте та виважене рішення", - написав Олійник у соціальній мережі Facebook у понеділок.

За його словами, робота в Мінінфраструктури стала для нього важливим професійним досвідом, а також можливістю долучитися до вирішення важливих для країни питань.

"Дякую за довіру, підтримку та співпрацю всім, із ким перетнулися наші професійні шляхи за цей час. З повагою ставлюся до команди та людей, з якими мав нагоду працювати", - наголосив Олійник.

Серед іншого Олійник анонсував, що попереду на нього чекатиме новий етап та завдання у професійній роботі.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України в серпні цього року ухвалив низку кадрових рішень в Мінінфраструктури, зокрема, призначивши Олійника на посаду заступника міністра.