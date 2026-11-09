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Економіка

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 2,8%

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Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 2,8%
Фото: Unsplash

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $50,6 млн, або на 2,8%, – до $1 млрд 767,6 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо операцій юридичних осіб із купівлі та продажу валюти зменшилося до $228,6 млн із $234,7 млн за аналогічний період позаминулого тижня, а загалом становило $914,5 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне від’ємне сальдо з понеділка до четверга зросло до $125,9 млн із $86,6 млн тижнем раніше, а 2 листопада обсяг купівлі населенням безготівкової валюти оновив максимум із початку року, сягнувши $137,7 млн.

Офіційний курс гривні до долара за тиждень послабився з 45,3526 грн/$1 до 45,4432 грн/$1, при цьому 4 листопада він оновив історичний мінімум – 45,6660 грн/$1.

На готівковому ринку курс купівлі долара послабився на 58 коп. – до 45,71 грн/$1, а курс продажу на 55 коп. – 46,08 грн/$1.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Фінансовий сектор
#нбу #валютні_інтервенції
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