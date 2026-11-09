ЄС застосує механізм екстреної допомоги для оперативного фінансування потреб України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив про домовленість щодо застосування спеціального механізму ЄС для надання Україні коштів на першочергові потреби в умовах складної ситуації з постачанням електроенергії, води та тепла через російські удари.

"Зараз дуже складна ситуація у багатьох наших містах і громадах з постачанням електрики, води та тепла через російські удари. Найважче – у Києві, на Дніпровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні. Розповів Урсулі про виклики, і ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами розмови.

Сторони також обговорили додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу для підготовки до зими та євроінтеграційні питання.

"Цього тижня Єврокомісія опублікувала щорічний Звіт про розширення Європейського Союзу, де успішно оцінила прогрес України. Важливо відкрити всі кластери і почати закривати розділи", – зазначив президент.

Зеленський та фон дер Ляєн також скоординували позиції щодо зустрічі в Абу-Дабі.