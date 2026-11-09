Київська митниця викрила канал постачання техніки під виглядом жіночої білизни

Співробітники Державної митної служби (ДМС) на Київщині викрили канал незаконного пересилання електронної техніки зі Сполучених Штатів Америки (США) після перевірки чотирьох пов’язаних між собою міжнародних експрес-відправлень.

Як повідомляє ДМС у Телеграм-каналі в понеділок, у митних деклараціях усіх відправлень зазначалася жіноча білизна загальною вартістю лише EUR126. Проте під час фактичного огляду інспектори виявили всередині незадекларовані мобільні телефони Apple.

Загалом правоохоронці вилучили 44 смартфони. Зокрема, ця партія містила 16 нових флагманських моделей iPhone 18 Pro Max, вартість яких за цінами українського ринку становить щонайменше $27 тис. Крім того, у відправленнях знайшли ще 28 телефонів, що були у вжитку: 11 одиниць iPhone 17, 8 одиниць iPhone 16 та 9 одиниць iPhone 15.

Як встановили митники, усі чотири посилки мали спільні ознаки: вони прибули із США на одну адресу поштового відділення в Києві для різних отримувачів, чиї контактні номери відрізнялися лише однією цифрою.

Виявлену техніку вилучено.