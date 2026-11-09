Голова енергокомітету Ради припускає втрати "Енергоатомом" 1,8 млрд грн при продажу е/е

Голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус звертає увагу на можливі втрати НАЕК "Енергоатом" 1,8 млрд грн при продажу е/е на 1-10 листопада та наполягає на розірванні договорів купівлі-продажу.

Про це йдеться в його листі на прем'єр-міністра України Сергія Корецького з копією, зокрема, першому віцепрем'єру-міністру енергетики Денису Шмигалю, а також голові та членам наглядової ради "Енергоатома".

Герус вказує, що 27 жовтня "Енергоатом" зранку провів (на Українській енергетичній біржі – ЕР) аукціон із постачанням на 1-10 листопада, на якому було реалізовано 2 000 МВт базового навантаження, або 480 000 МВт*год, за середньозваженою ціною 5 313,78 грн/МВт*год без ПДВ. Покупцями стали 69 компаній.

Водночас під час торгів на ринку "на добу наперед" (РДН) "Енергоатом" подав усі заявки на продаж на 28 жовтня за значно вищими цінами.

За словами Геруса, необхідність зміни торгової стратегії "Енергоатома" обговорювалася на нараді в Міністерстві енергетики 26 жовтня. Метою таких змін було підвищення цін на електроенергію на РДН.

"В результаті середня ціна на РДН за 1-6 листопада становила 9 098,32 грн/МВт*год. Порівняння з ціною аукціону (на УЕБ) дає різницю 3 784,54 грн на кожній МВт*год. За весь обсяг продажу 480 000 МВт*год можлива різниця становить приблизно 1,8 млрд грн", – написав Герус у листі.

При цьому він звернув увагу на можливе використання інсайдерської інформації під час купівлі-продажу е/е. Голова енергокомітету зазначив, що на нараді в Міненерго були присутні представники державних генеруючих компаній, НЕК "Укренерго", НКРЕКП та ТОВ "Д.Трейдінг". Відносно останнього, Герус вказує, що він придбав на 1-10 листопада 315 МВт, хоча обсяг купівлі е/е на попередню декаду становив 45 МВт. Він також

припустив, що ситуація з жовтневим аукціоном "Енергоатома" споріднена з аукціоном, який відбувся у січні, коли низка компаній, серед яких він називає "Таргет Енерджі", ЕСГ і ТЕС, закупили великі обсяги в "Енерготома" перед підвищенням прайс-кепів.

Голова енергокомітету також зазначив, що на нараді в Міненерго 26 жовтня піднімалося питання про відкриття "Укренерго" експорту електроенергії у денні години, і протягом наступних днів вона це зробила. За словами Геруса, це означає збільшення попиту на 500-750 МВт у відповідні години і є одним із чинників зростання ціни на ринку, про який учасники наради почули заздалегідь.

Вказуючи на проведений "Енергоатомом" аукціон на 1-10 листопада перед зміною торгівельної стратегії, Герус зазначив, що компанії логічно було б його перенести або розділити продаж на декілька дат, продавши решту ресурсу на тлі вищих цін.

Як повідомлялося, "Енергоатом" 14 січня продав 2100 МВт електроенергії з поставкою на 21-31 січня. Але вже з 18 січня НКРЕКП на 82,5% підвищила прайскепи, що викликало суттєве зростання ціни електроенергії. Голова енергокомітету Ради Андрій Герус вказав, що компанія могла втратити 2 млрд грн.

"Д. Трейдінг" після резонансу відмовився від контракту і повернув "Енергоатому" понад 160 млн грн за перші п'ять днів поставки.

У липні 2026 року Герус у листі Кабінету міністрів вказав на ознаки нібито цінового маніпулювання на ринку "на добу наперед" 11-13 липня у вигляді різкого падіння ціни електроенергії. На це НКРЕКП відповіла, що цінові коливання або результати окремих торгів на оптовому ринку електроенергії самі по собі не є достатньою підставою для висновків про наявність можливих порушень.

Також Герус акцентував, що на аукціоні з продажу е/е на останню декаду липня "Енергоатом" продавав свій ресурс на 11%-25% дешевше, аніж на попередніх аукціонах, оскільки було застосовано укрупнення лотів. Як на це відповіла компанія, "так зване "укрупнення лотів" не є рішенням "Енергоатома", а відповідно до Регламенту проведення електронних аукціонів покупці самостійно мають право об'єднувати від 50 до 200 лотів у власній зустрічній пропозиції. Як вона зазначила, продавець не формує, не погоджує і не впливає на цей процес.