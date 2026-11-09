В Україні видано ТУ на 5 ГВт УЗЕ, але багато з них "сплячі", – представник НКРЕКП

В Україні видано технічних умов (ТУ) на приєднання установок зберігання енергії (УЗЕ) на 5 ГВт, однак реалізовано наразі 650 МВт, і багато ТУ залишаються "сплячими" та заважають розвитку цього напрямку в енергетиці, повідомив заступник директора департаменту-начальник управління інвестполітики та технічного розвитку національного регулятора НКРЕКП Юрій Остап'юк.

"На сьогоднішній день видано технічних умов на 5 ГВт УЗЕ (…) А тепер увага – реалізовано 650 МВт. Всі інші стоять десь на паузі, десь на девелопменті, десь на інших питаннях", – сказав Остап'юк під час першої щорічної конференції UKRAINE RENEWABLE ENERGY AGENDA 2027 від Української асоціації відновлюваної енергетики, яка відбулася в Києві днями.

Як описав ситуацію заступник директора департаменту НКРЕКП, багато реальних інвесторів, які хочуть ставити УЗЕ і мають такі можливості, не можуть це робити, "бо потужності закриті ТУ, які не можуть продатися".

"Девелопмент – це природньо (…). Але обурюють ті ТУ, які взяті не з метою розвитку, а з метою блокування проєктів інших учасників, і зараз відторговується не їхня реалізація, а відмова від них", – сказав Остап'юк, додавши, що вже прийнято низку нормативних актів, які дозволять боротися з цим явищем, і регулятор буде активно буде їх застосовувати.