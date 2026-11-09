Державний НДІ "ДІПРОмісто" виступив проти вилучення його майна і передачі приміщень

ДП "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОмісто" ім. Ю. М. Білоконя заперечує проти передачі приміщень на баланс ДП "Укркомунобслуговування", вказує на загрозу банкрутства підприємства і втрати важливих архівів проєктів містобудівної документації.

Відповідний лист щодо розгляду питання про передачу приміщень підприємства "ДІПРОмісто" спрямувало міністру з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколі Калашнику.

Як зазначається у листі, текст якого держпідприємство надало агентству "Інтерфакс-Україна", ДП "ДІПРОмісто" є власником унікальних архівів проєктів містобудівної документації, зокрема тимчасово окупованих територій або на яких ведуться бойові дії. В ситуації, коли оригінали такої документації втрачені, архіви підприємства є єдиним джерелом їх відновлення.

"В проектах містобудівної документації міститься інформація про інженерні мережі, захисні споруди, об’єкти обмеженого доступу, військові об’єкти і втрата таких архівів може напряму загрожувати обороноздатності нашої держави", – йдеться у заяві підприємства.

Зазначається, що ДП "ДІПРОмісто" має спеціально обладнані та сертифіковані приміщення для зберігання документації. Крім того, матеріально-технічна база підприємства передбачає наявність високоточної техніки для розроблення і випуску містобудівної документації.

На сьогодні ДП має стабільні замовлення і вчасно виконує взяті на себе договірні зобов’язання щодо розроблення містобудівної документації всіх рівнів. У штаті працюють 65 осіб без урахування колективів трьох філій.

Згідно з текстом листа, наразі на балансі ДП "ДІПРОмісто" обліковуються нежитлові приміщення загальною площею 3671,6 кв. м. Зазначається, що у 2022 році на виконання наказу Мінрегіону ДП "Укркомунобслуговування" були передані площі підприємства площею понад 10 тис. кв. м.

"Прийняття рішення про передачу приміщень унеможливить виконання підприємством наявних зобов’язань через недоотримані доходи, призведе до втрати дороговартісного обладнання та даних (…) Сукупність означених ризиків призведуть до банкрутства підприємства з багаторічною професійною історією та втрати робочих місць колективом професіоналів", – зазначає держпідприємство.

ДП "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОмісто" є автором схем планування територій 22 областей України, 21 генерального плану обласних центрів, зокрема Харкова, Одеси, Дніпропетровська, Генеральної схеми планування територій України, проєктів розвитку транскордонних територій.

"ДІПРОмісто" першим розробило проєкт комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади Вінниці.