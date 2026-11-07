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Економіка

Уряд доправить понад 15 млн грн допомоги ООН на закупівлю обладнання для шкільних їдалень – Корецький

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Уряд доправить понад 15 млн грн допомоги ООН на закупівлю обладнання для шкільних їдалень – Корецький

Уряд розподілив понад 15 млн грн допомоги Всесвітньої продовольчої програми ООН на закупівлю обладнання для шкільних їдалень і харчоблоків у 203 прифронтових закладах освіти, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Підтримка охопить школи в шести областях: Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. Це допоможе покращити умови приготування їжі та організацію харчування учнів початкових класів, зокрема у громадах поблизу лінії фронту", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, іінансування повністю забезпечене коштом міжнародної допомоги та не потребує додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів.

"Вдячні міжнародним партнерам за підтримку цього напряму", – додав він.

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Редактор · Політичні новини
#шкільні #оон #їдальні
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