Уряд доправить понад 15 млн грн допомоги ООН на закупівлю обладнання для шкільних їдалень – Корецький

Уряд розподілив понад 15 млн грн допомоги Всесвітньої продовольчої програми ООН на закупівлю обладнання для шкільних їдалень і харчоблоків у 203 прифронтових закладах освіти, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Підтримка охопить школи в шести областях: Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. Це допоможе покращити умови приготування їжі та організацію харчування учнів початкових класів, зокрема у громадах поблизу лінії фронту", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, іінансування повністю забезпечене коштом міжнародної допомоги та не потребує додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів.

"Вдячні міжнародним партнерам за підтримку цього напряму", – додав він.