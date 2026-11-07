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Економіка

Comfy відкрив новий магазин у Запоріжжі

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Comfy відкрив новий магазин у Запоріжжі
Фото: Пресслужба Comfy

Ритейлер побутової техніки та електроніки Comfy (ТОВ "Комфі Трейд") у п'ятницю відкрив новий магазин у Запоріжжі, повідомили у пресслужбі компанії.

Цим магазином за адресою проспект Соборний, 146 мережа відновлює свою роботу у Запоріжжі, наразі це єдиний діючий Comfy у місті. До цього магазини Comfy працювали також у ТЦ мережі "Амстор" і ТРК City Mall, по яких ворог вже неодноразово завдавав ударів.

На сьогодні всеукраїнська мережа COMFY об'єднує 109 торгових точок. За даними компанії, виторг за підсумками 2025 року становив 55,8 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2024 році.

Згідно з даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #магазин #comfy
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