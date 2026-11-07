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Економіка

РФ тричі за ніч атакувала нафтогазовий об'єкт "Нафтогазу" в центральній Україні, пошкоджено обладнання, виникла пожежа

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РФ тричі за ніч атакувала нафтогазовий об'єкт "Нафтогазу" в центральній Україні, пошкоджено обладнання, виникла пожежа
Фото: t.me/NaftogazUA

Унаслідок трьох нічних атак російських військ на нафтогазовий об'єкт групи "Нафтогаз" у центральній частині України пошкоджено обладнання, стався вибух і виникла масштабна пожежа, повідомила пресслужба компанії.

За інформацією "Нафтогазу", працівники об'єкта не постраждали, персонал вчасно евакуювали.

"Ніхто з працівників не постраждав, персонал вчасно евакуювали. Дякую рятувальникам ДСНС та працівникам "Нафтогазу" за оперативну реакцію", – зазначив виконувач обов'язків голови правління компанії Сергій Федоренко у суботу.

Наразі триває оцінка наслідків російської атаки, повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

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Редактор · Політичні новини
#пошкодження #атака #нафтогаз #енергетика
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