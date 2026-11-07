АЕС вимушено знизили потужність, 3 ТЕС зупинені, ціна е/е на енергоринку зростає – ексміністерка енергетики

Через руйнування мережевої інфраструктури атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Повернення роботи блоків АЕС до номінальних показників можливе після відновлення технічної можливості передавати вироблену ними електроенергію в мережу", – написала вона в Facebook.

За її словами, протягом поточного тижня російські атаки на енергетичну інфраструктуру України значно посилилися, охоплюючи дедалі більше регіонів. Лише протягом першої половини тижня ворог завдав 78 цілеспрямованих ударів по об'єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії.

"Зокрема, внаслідок масованої атаки 3 листопада три теплоелектростанції ДТЕК зазнали масштабних пошкоджень та повністю припинили генерацію електроенергії", – зазначила Буславець.

Значні пошкодження генеруючих потужностей та мережевої інфраструктури призвели до значного погіршення балансу електроенергії, запровадження не тільки погодинних графіків відключень споживачів, а й аварійних – без попередження, щоб запобігти масштабнішим аваріям.

Водночас ситуація з енергозабезпеченням в різних областях і великих містах відрізняється, на що впливає багато чинників.

Однією з найскладніших є ситуація в Києві.

"Столиця вкрай дефіцитна по електроенергії через втрату внутрішньої електрогенерації і системного руйнування ворогом підстанцій "Укренерго", які забезпечують зовнішне постачання в столицю. Кияни відчувають на собі ці наслідки через відсутність світла у домівках по 16-20 годин на добу, а також перебої з водопостачанням", – зауважила ексміністерка.

На її думку, пом'якшити ситуацію може централізована подача тепла для зменшення використання електроприладів для обігріву.

Як повідомлялося, станом на 5 листопада у Києві підключили до опалення 45% житлових будинків. Решту місто планує підключити до 12 листопада, за винятком будинків, де виникнуть аварійні ситуації.

"З огляду на подальше сезонне зростання споживання електроенергії, втрату частини теплової генерації та збереження високої інтенсивності атак, ризики поглиблення дефіциту, подальше зростання цін на українському ринку і посилення обмежень електропостачання залишаються високими", – зазначила Буславець.

Зокрема, ціни на оптовому ринку електроенергії в ОЕС України за останній тиждень у робочі дні зросли на 80%. Індекс базового навантаження за цей період становив 9 370 грн/МВт*год. Для порівняння: у вересні середня ціна РДН становила 5 988 грн/МВт*год, у жовтні – 4 628 грн/МВт*год. За поточні дні листопада середня ціна РДН становить 9 098 грн/МВт*год.

Зросли також цього тижня в будні дні в середньому на 13% ціни на електроенергію на західному кордоні України порівняно з показниками минулого тижня.

Найбільше зростання зафіксовано в Польщі, де середня ціна становила EUR294/МВт*год, що на 22% вище тижневого показника. В інших країнах ціни на базове навантаження у робочі дні коливалися в діапазоні від EUR304/МВт*год в Угорщині до EUR308/МВт*год в Румунії.