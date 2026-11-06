НБУ у жовтні оштрафував Сенс Банк на 25 млн грн та Ощадбанк на 10 млн грн

Національний банк України (НБУ) у жовтні 2026 року застосував заходи впливу до двох банків і трьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства, зокрема оштрафував Сенс Банк на 25 млн грн, а Ощадбанк – на 10 млн грн, повідомив регулятор на сайті.

Сенс Банк оштрафовано за порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу та здійснення належної перевірки клієнтів.

Ощадбанк отримав штраф 10 млн грн за неналежну перевірку клієнтів і застосування ризик-орієнтованого підходу, неналежне виконання вимог щодо своєчасного та повного надання НБУ достовірної інформації і документів, необхідних для нагляду у сфері фінмоніторингу, а також внесення до анкет клієнтів даних, не підтверджених наявними у банку документами.

ТОВ "Ломбард "Кредит Юкрейн" оштрафовано на 2,747 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Порушення стосувалися, зокрема, внутрішніх документів, перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, додаткових заходів щодо члена сім'ї політично значущої особи та надання інформації на запити Нацбанку.

Компанія також отримала письмове застереження за проведення з фізичними особами-нерезидентами операцій із надання і погашення кредитів та сплати процентів у гривні без відповідної ліцензії НБУ, а також неналежне ведення реєстру операцій із готівковою іноземною валютою.

ТОВ "ФК "Артуа" оштрафовано на 799 тис. грн за низку порушень у сфері фінмоніторингу, зокрема щодо внутрішніх документів і процедур управління ризиками, перевірки клієнтів, політично значущих осіб, надання інформації Нацбанку, ведення анкет і переліків клієнтів та зберігання документів.

ТОВ "ФК "Фінофіс" оштрафовано на 17 тис. грн за неподання Нацбанку окремої статистичної звітності про валютні операції.

Як повідомлялося, 19 серпня НАБУ та САП у межах операції "Форест Гамп" повідомили про підозри учасникам злочинної організації, які, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для внесення застави за фігуранта справи "Мідас". За даними антикорупційних органів, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, а до проведення відповідних операцій було залучено топменеджмент держбанку.

Того ж дня Кабмін відсторонив на шість місяців голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака. 25 серпня банк на вимогу НБУ тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур.

На початку вересня НБУ визнав Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив Кабміну як власнику банку вимогу про його заміну. 2 вересня ВАКС обрав Ступаку запобіжний захід у вигляді застави 15 млн грн.