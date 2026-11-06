Норвегія виділяє Україні близько $53 млн на виплату зарплат, пенсій та соцвиплат

Норвегія через Світовий банк виділяє NOK500 млн (близько $53 млн) до державного бюджету України, що допоможе підтримати функціонування найважливіших сфер суспільних послуг та забезпечити виплату заробітної плати, пенсій і соціальних виплат у цивільному секторі України на початку 2027 року, йдеться в повідомленні на сайті норвезького уряду в п'ятницю.

"Стійкість України також залежить від того, чи вдасться зберегти повсякденне життя, навіть попри тривалу війну. Норвегія допомагає забезпечити, щоб діти могли ходити до школи, лікарні могли лікувати пацієнтів, а пенсіонери – отримувати свої пенсії", – заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде за підсумком зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Варшаві, де вони разом беруть участь у зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Польщі, країн Північної Європи та Балтії разом із Верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас.

Зустріч присвячена ситуації в Україні та є частиною масштабних дипломатичних зусиль напередодні наступного раунду переговорів між Україною та РФ, який відбудеться наступного тижня в Абу-Дабі.

"Окрім нашої масштабної та довгострокової військової та цивільної підтримки України, Фінляндія та Норвегія допомагають Україні у підготовці до майбутніх переговорів. Наша мета – зробити свій внесок у досягнення тривалого та справедливого миру в Україні. Це також одна з тем, яку я сьогодні обговорюю зі своїм українським колегою", – зазначив Ейде.

В повідомленні уряду наголошується, що підтримка Норвегії зміцнює позиції України в будь-яких майбутніх переговорах із РФ, і що раніше Норвегія також надавала допомогу у задоволенні нагальних фінансових потреб державного бюджету України.

Фінансування надається через багатосторонній донорський трастовий фонд Світового банку, який відшкодовує підтверджені витрати на заробітну плату, пенсії та соціальні виплати у цивільному секторі, зокрема у сферах охорони здоров'я, освіти та служб екстреної допомоги.

"Ця допомога сприятиме забезпеченню виплат соціально незахищеним домогосподарствам, пенсіонерам та працівникам державного сектору. Вона також допоможе задовольнити потреби у фінансуванні наприкінці року та є першим внеском Норвегії у фінансування державного бюджету України у 2027 році", – зазначають в уряді.

Зазначається, що Світовий банк є важливим партнером для України та Програми підтримки Нансена для України. Банк тісно співпрацює з ЄС та іншими партнерами і підтримує реформи, що є частиною зусиль України на шляху до членства в ЄС. "Належне врядування та боротьба з корупцією є центральними елементами діяльності Світового банку в Україні. Фонд має спеціальні механізми контролю, які перевіряють витрати перед їх відшкодуванням. Ці процеси також підлягають зовнішньому нагляду", – наголосили в уряді Норвегії.

Як повідомлялося, тристороння зустріч (Україна, США та Росія) в Абу-Дабі запланована на 10-11 листопада 2026 року у робочому форматі за посередництва США. Основні теми переговорів: енергетичне перемир'я (припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі), безпека судноплавства в Чорному морі (зерновий коридор), гуманітарні питання та обмін полоненими.