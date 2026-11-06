Чиста купівля населенням валюти у жовтні збільшилася майже до $1 млрд

Обсяги купівлі валюти населенням України у жовтні 2026 року перевищили обсяги її продажу на $0,99 млрд у доларовому еквіваленті проти $0,74 млрд у вересні цього року та $0,75 млрд у жовтні 2025 року.

Згідно з даними Нацбанку, у жовтні порівняно з вереснем купівля готівкової валюти збільшилася на $214,0 млн – до $2 млрд 301,0 млн, натомість продаж зменшився на $32,9 млн, до $1 млрд 314,2 млн.

Обсяг купівлі населенням готівкових доларів у жовтні збільшився на $122,6 млн – до $1 млрд 505,7 млн, тоді як продаж зменшився на $9,3 млн – до $968,4 млн.

У жовтні обсяг купівлі населенням готівкових євро в доларовому еквіваленті зріс на $99,3 млн – до $738,8 млн, тоді як продаж скоротився на $16,6 млн – до $291,4 млн.

На ринку безготівкової валюти обсяг купівлі клієнтами банків у жовтні збільшився порівняно з вереснем на $43,2 млн – до $11 млрд 824,9 млн, тоді як продаж скоротився на $214,2 млн – до $7 млрд 588,5 млн.

Обсяг операцій між банками зріс на $134,3 млн – до $9 млрд 833,0 млн.

У річному вимірі обсяг купівлі безготівкової валюти клієнтами банків зріс на $2 млрд 373,4 млн, продажу – скоротився на $408,5 млн, а міжбанківських операцій – збільшився на $2 млрд 928,8 млн.

За місяць офіційний курс гривні до долара послабився майже на 67 коп. – до 45,53 грн/$1, тоді як до євро гривня зміцнилася на 25 коп. – до 50,68 грн/EUR1. За цей період офіційний курс гривні до долара п'ять разів оновлював історичний мінімум, востаннє – до 45,6008 грн/$1.

Обсяг валютних інтервенцій Нацбанку у жовтні сягнув рекордних $5 млрд 998 млн, перевищивши попередній максимум у $5 млрд 519 млн, зафіксований у вересні цього року.