Незалежність НБУ є ключовою засадою суверенітету України – Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає незалежність Національного банку України (НБУ) критично важливою для фінансової стабільності та розраховує на дотримання закону у питанні можливого звільнення його голови.

"Вважаю, що в законі про Національний банк досить чітко визначені підстави для звільнення. І я дуже розраховую на те, що законів дотримуватимуться", – сказала вона на заході Beyond the Headlines "Оцінка прогресу України як країни-кандидата на вступ до ЄС" у п'ятницю.

За словами Матернової, незалежність Нацбанку є однією з ключових засад не лише монетарного, а й загалом суверенітету України.

Вона також відзначила стійкість фінансової системи України під час повномасштабної російської агресії, зокрема, відсутність масового вилучення депозитів, та позитивно оцінила роботу Міністерства фінансів і центробанку.

Посол зазначила, що ЄС підтримує тісний контакт з урядом і Нацбанком, зокрема, з питань регулювання фінансової системи та детінізації економіки.

"Верховенство права – це основна засада вступу до ЄС", – додала вона.

Як повідомлялося, 4 листопада голова центробанку Андрій Пишний заявив, що не подавав заяву про відставку та не має наміру залишати посаду під політичним тиском.

Він наголошував, що закон встановлює семирічний строк повноважень голови НБУ та вичерпний перелік підстав для його дострокового звільнення, що має забезпечувати незалежність центробанку від політичного тиску.

У проєкті порядку денного Верховної Ради на пленарний тиждень 9-13 листопада було передбачено питання щодо звільнення Пишного. Водночас відповідна постанова не була зареєстрована, а офіційного подання президента про звільнення голови НБУ не було.

Пишний очолює Нацбанк із жовтня 2022 року, строк його повноважень спливає у 2029 році.