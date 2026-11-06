НБУ збільшив до 365 днів строк розрахунків за імпорт газу держкомпаніями

Національний банк України (НБУ) збільшив зі 180 до 365 днів граничний строк розрахунків за операціями з імпорту природного газу уповноваженими державними компаніями, повідомив регулятор у п'ятницю.

Зазначається, що зміни стосуються імпорту природного газу за кодом УКТ ЗЕД 2711210000 суб'єктами ринку, у статутному капіталі яких 100% акцій або часток прямо чи опосередковано належать державі та на яких Кабінет Міністрів поклав спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку природного газу.

Новий строк розрахунків застосовуватиметься до операцій, здійснених із 9 листопада 2026 року.

Нацбанк ухвалив рішення за пропозицією уряду та за результатами консультацій із Міністерством економіки та довкілля України.

Регулятор очікує, що збільшення строку дасть змогу компаніям, відповідальним за формування ресурсу природного газу для українських споживачів, закуповувати імпортований газ на привабливіших і конкурентніших умовах, а також сприятиме зменшенню тиску на валютний ринок.