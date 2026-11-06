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Економіка

Мінфін відновив відшкодування ПДВ та виплатив платникам 25,9 млрд грн у жовтні

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Мінфін відновив відшкодування ПДВ та виплатив платникам 25,9 млрд грн у жовтні
Фото: Unsplash

Перерахування узгоджених сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) наразі здійснюється у штатному режимі: протягом п'яти операційних днів після надходження даних до казначейства.

Як повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю, у жовтні 2026 року платникам податку з державного бюджету відшкодовано 25,9 млрд грн. При цьому у повному обсязі виплачено суми ПДВ, виплату яких раніше призупиняли через відсутність коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) та пріоритетність фінансування видатків на безпеку і оборону, зарплати, пенсії та соціальну допомогу.

У Мінфіні додали, що у листопаді платникам уже відшкодовано 5,6 млрд грн ПДВ, а загалом із початку року (станом на 5 листопада) обсяг виплат сягнув 202,4 млрд грн.

Як повідомлялося, у середині жовтня міністр фінансів Сергій Марченко заявив у Верховній Раді про кризу ліквідності держбюджету, через яку уряд вимушено призупинив відшкодування ПДВ на 18 млрд грн, відтермінував на кінець року видатки на 39 млрд грн та накопичив 46 млрд грн непроведених платежів на ЄКР. Для подолання дефіциту ліквідності Мінфін активізував запозичення через ОВДП та посилив роботу з детінізації економіки.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · економіка
#відшкодування #пдв
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