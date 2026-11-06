Ціни на автогаз у листопаді продовжать зростати через глобальний дефіцит і логістичні збої – "А-95"

Роздрібна вартість автогазу на українських АЗС у листопаді продовжуватиме зростати через світовий дефіцит скрапленого газу й логістичні збої, повідомили у консалтинговій групі "А-95" у п'ятницю.

"З огляду на поточні ціни пропозиції імпортного ресурсу, у другій половині місяця в окремих мережах АЗС автогаз може здорожчати до 66 грн/л", – вважають експерти.

За даними "А-95", упродовж жовтня ціни на заправках зросли на 13,75 грн/л – до 57,66 грн/л, а станом на 6 листопада середня вартість автогазу на заправних станціях наблизилася до 60 грн/л.

Головною причиною здорожчання експерти називають зростання світових котирувань пропану й бутану на тлі обмеженої пропозиції. Скорочення виробництва у країнах Перської затоки й постійні обстріли цивільних суден Іраном призвели до зменшення відвантажень з регіону й збільшення вартості перевезень. Як наслідок, країни Азії, основні покупці скрапленого газу з Близького Сходу, змушені конкурувати з Європою за обсяги продукту, що відвантажуються зі США.

У жовтні до Північно-Західної Європи з США надійшло 568 тис. тонн скрапленого газу, що на 17% менше порівняно з аналогічним періодом торік. Через скорочення постачань упродовж жовтня котирування пропану і бутану у регіоні зросли відповідно на $173/тонна і $345/тонна.

Своєю чергою, у Середземномор'ї ціни на пропан з бутаном алжирської компанії Sonatrach, головного індикатора ціноутворення в регіоні, зросли відповідно на $155/тонна і $300/тонна.

Додатковий тиск на ціни чинить дефіцит в Румунії, Польщі й Литві – країнах, які є основними постачальниками в Україну, а також зростання вартості логістики внаслідок безпекових ризиків у Чорному морі й черг на автомобільних пунктах пропуску.

Станом на 6 листопада ціни пропозиції імпортного автогазу на польсько-українському кордоні перевищили $1 500/тонна. На південних пунктах пропуску гуртова вартість також наблизилася до рівня $1 500/тонна.