ПриватБанк у ніч на 7 листопада проведе технічні роботи з обмеженням сервісів

ПриватБанк у ніч на 7 листопада з 00:05 до 6:30 проводитиме планові роботи з оновлення систем, у цей час будуть недоступні всі платежі та операції з картками, повідомила фінустанова.

У зазначений період не працюватимуть банкомати й термінали самообслуговування, а також буде недоступна оплата через POS-термінали.

"Робимо такі роботи вночі, коли активності найменше. Тож перекази й платежі краще зробити заздалегідь або після 6:30", – зазначив банк у телеграм-каналі.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року становили 983,82 млрд грн, або 22,8% активів банківської системи.