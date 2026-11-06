"ГенКод Діагностик" інвестував у розвиток $500 тис. у 2026р.

Українська молекулярно-генетична лабораторія повного циклу "ГенКод Діагностик" інвестувала близько $1,3 млн у розвиток компанії протягом 2023-2026 років , з них $600 тис. у цьому році, повідомив співзасновник і CEO української лабораторії "ГенКод Діагностик" Олександр Власишен.

"Ми розвиваємось, орієнтуючись на "золотий стандарт", зараз купуємо найновіше обладнання. Зокрема, у 2026 році понад $500 тис. було інвестовано у придбання двох сучасних систем секвенування нового покоління – Illumina NextSeq 1000 та MGI DNBSEQ-G400. Разом вони дозволяють обробляти близько 480 зразків для неінвазивного пренатального тестування за один повний цикл запусків", – повідомив Власишен агентству "Інтерфакс-Україна".

Паралельно компанія інвестує у розвиток лабораторної інфраструктури та підготовку фахівців. За три роки роботи компанії близько $100 тис. спрямовано на навчання команди, валідацію методик і сертифікацію.

Враховуючи актуальні виклики, компанія інвестувала також у енергообладнання.

"Деякі дослідження йдуть по 28 годин. Тому наш комплекс (інвертори+акумулятори+генератор) має запас електроенергії на 64 години", – повідомив він.

"ГенКод Діагностик" у 2027 році планує завершити акредитацію за міжнародним стандартом ISO 15189, автоматизувати процеси виділення ДНК і підготовки зразків та збільшити обсяг НІПТ до 1 тис. тестів на місяць. У наступні роки компанія розглядає подальше розширення обладнання, розвиток онкогенетики та секвенування екзому, створення власної біоінформатичної платформи. На 2029 рік заплановано вихід на ринки Східної Європи.

"Довгострокова мета до 2030 року – створення провідного національного референсного центру генетичної діагностики, здатного забезпечувати повний цикл сучасних генетичних досліджень в Україні", – повідомив Власишен.

"ГенКод Діагностик" (GeneCode Diagnostics) – українська молекулярно-генетична лабораторія повного циклу, створена у 2023 році. Всі аналізи виконуються згідно з міжнародними стандартами генетичних експертиз з дотриманням українських та міжнародних норм захисту інформації. CEO та співзасновник – Олександр Власишен. За даними YouControl, уставний капітал – 8 млн грн, чистий прибуток у першому півріччі 2026 року склав 738,5 тис. грн.