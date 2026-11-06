Три заклади профосвіти в Україні отримають понад EUR24 млн на центри професійної майстерності – ЄІБ

Три заклади професійної освіти в Києві, Дніпрі та Волинській області отримають загалом понад EUR24 млн фінансування за підтримки Європейського Союзу (ЄС) на створення Центрів професійної майстерності (Centres of Vocational Excellence, CoVEs), повідомив Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Зазначається, що Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів, обласні адміністрації та заклади-учасники підписали угоди, що дають змогу спрямувати відповідне фінансування.

Його отримають Київський професійний коледж TECHNO-ART, Дніпровський професійний технологічний коледж та Колківський центр професійної освіти у Волинській області.

Роботи зі створення центрів заплановані на 2027-2028 роки. Вони передбачають оновлення навчальних корпусів, майстерень і гуртожитків, придбання нового обладнання та транспортних засобів для практичної підготовки студентів.

Центри поєднуватимуть професійну освіту, перепідготовку кадрів і співпрацю з бізнесом. Передбачається, що роботодавці братимуть участь у формуванні навчальних програм, а дорослі зможуть проходити перепідготовку або підвищувати кваліфікацію.

"Відновлення України залежить від кваліфікованих людей. Ми допомагаємо посилити професійну освіту та забезпечити українців практичними навичками, необхідними для відбудови країни та зміцнення її економіки", – заявив віцепрезидент групи ЄІБ Карл Негаммер.

Фінансування є частиною програми ЄІБ з розвитку професійної освіти в Україні обсягом EUR58 млн. Окремо програма передбачає EUR8,5 млн грантового фінансування на технічну допомогу через Інвестиційну платформу сусідства ЄС (NIP).

Банк та українська сторона також обговорюють можливість спрямування коштів програми ще чотирьом закладам професійної освіти у Чорткові, Калуші, Одесі та Ужгороді.

Як повідомлялося, ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії його фінансування на підтримку України перевищило EUR4,5 млрд.