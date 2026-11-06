Сподіваємось на відновлення "Запоріжсталі" та "Каметсталі" після обстрілів з нарощуванням виробництва – СЕО "Метінвесту"

Гірничо-металургійна компанія "Метінвест" розраховує на відновлення виробничого потенціалу "Запоріжсталі" та "Каметсталі" після обстрілів з поступовим нарощуванням виробництва, заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков під час зустрічей із колективами металургійних комбінатів, пошкоджених унаслідок російських обстрілів.

За його словами, зараз "Метінвест" переживає найскладніший період у своїй історії. Ракетні атаки по металургійних підприємствах – це великий удар по всьому виробничому ланцюгу компанії. За останні три місяці ворог атакував "Запоріжсталь" і "Каметсталь" 27 балістичними ракетами. Через значні пошкодження підприємств поновити виробництво у звичному режимі наразі неможливо.

"Сьогодні наші команди працюють у надскладних умовах. На підприємствах фахівці виконують відновлювальні роботи, з якими раніше не стикалася металургійна галузь. Наш головний ресурс у цій боротьбі – люди, їхня унікальна експертиза та досвід, які допомагають долати надзвичайні виклики. Тому всі наші антикризові рішення спрямовані насамперед на збереження колективів", – наголосив СЕО.

За його словами, компанія також шукає внутрішні резерви, оптимізує бізнес-процеси та скорочує адміністративні витрати. Ще один напрям антикризової роботи – перебудова логістики.

Водночас "Метінвест" разом із владою та європейськими партнерами шукає рішення, які допоможуть галузі подолати кризу. Серед таких інструментів – створення фонду для відновлення виробництва після бомбардувань. Окремо компанія працює з Єврокомісією над пом'якшенням торговельних обмежень на українську металопродукцію.

У планах на майбутнє, насамперед, відновлення роботи на підприємствах, пошкоджених російськими обстрілами.

"Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробничий потенціал "Запоріжсталі" й "Каметсталі" після обстрілів, повернути комбінати до повноцінної роботи й поступово нарощувати виробництво. Тому вже зараз опрацьовуємо можливості для постачання продукції комбінатів на зовнішні ринки", – сказав Риженков.

Разом з тим він зауважив, що в умовах війни питання великих інвестицій у модернізацію відходить на другий план. "Великі ресурси ми вимушені спрямовувати на ліквідацію наслідків обстрілів, відновлення і підтримання виробничих потужностей", – резюмував гендиректор.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".