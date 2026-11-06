Майже третина поїздок Bolt до ТРЦ Києва припадає на Respublika Park, River Mall та Lavina Mall – дослідження

Три торговельні центри Києва, такі як Respublika Park, River Mall та Lavina Mall, загалом формують майже третину поїздок онлайн-сервіса таксі Bolt до них, тоді як найбільше користувачів вирушають до торговельних центрів у вихідні, а пік поїздок припадає на листопад і грудень, свідчить аналіз компанії за період з листопада 2025 року до жовтня 2026 року.

Згідно з дослідженням, лідером за кількістю поїздок став Respublika Park, на який припало 13% усіх поїздок до торговельних центрів. Далі у рейтингу розташувалися River Mall із показником 10% та Lavina Mall – 8,5%.

Зазначається, що до десятки найпопулярніших торговельних центрів увійшли Ocean Plaza, Blockbuster Mall, Retroville, Cosmo Multimall, Gulliver, ЦУМ і Sky Mall, тоді як загалом на рейтинг з топ- 10 припадає 65% поїздок до ТРЦ.

У Bolt додали, що найбільше поїздок до торговельних центрів припадає на вихідні, зокрема, у неділю українці здійснюють 20% усіх таких поїздок за тиждень, а у суботу – 18%, водночас найменш завантаженим днем вказують на понеділок на який припадає 11% тижневих поїздок.

Якщо говорити про часовий проміжок, найчастіше до торговельних центрів приїжджають о 14:00-15:00, тоді як вирушають із них – із 20:00 до 21:00.

Окремо у Bolt звернули увагу на те, що у листопаді та грудні кількість поїздок до ТРЦ була на 40-46% вищою за середній місячний показник у досліджуваний період.

У дослідженні також було вказано, що найбільший показник поїздок компанії до торговельних центрів розпочинається у центрі Києва, далі йде Деміївка, Харківський масив, Лук'янівка та Печерськ. Однак, загалом попит на поїздки до ТРЦ розподілений по всьому місту.

Зазначається, що найчастіше користувачі приїжджали до Respublika Park із Теремків. Серед іншого у жовтні 2026 року кількість поїздок до відповідного ТРЦ зросла на 23% порівняно з вереснем.

Як повідомляла Українська рада торгових центрів (УРТЦ), частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ у вересні 2026 року оновила антирекорд та сягнула 30,8%.

Торік цей показник становив 14,1%, місяць тому – 22%. За місяць підвищилися всі показники, що відстежуються: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ.

Починаючи з 8 вересня 2026 року (а у деяких регіонах – раніше), в Україні запроваджено диференціацію тривог за рівнем загрози: запроваджено червоний та жовтий рівні загрози. Так, тривоги жовтого рівня протягом вересня становили 60,9% тривалості всіх ідентифікованих тривог, а червоного – 39,1%.

При жовтому рівні небезпеки торговельним центрам дозволяється працювати за певних умов. Тим не менш, великі міжнародні мережі здебільшого припиняють роботу своїх торговельних точок за будь-якого рівня повітряних загроз. Тому тривоги жовтого рівня все одно негативно впливають на роботу торгових центрів.

У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 176,5 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у вересні 2026 року – 9,6 робочих днів.