АМКУ дозволив Uber отримати контроль над німецькою Delivery Hero SE – власника українського бізнесу Glovo

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив американській компанії Uber Technologies Inc. через дочірню компанію Uber International Technologies II Corporation набути опосередкований контроль над німецьким сервісом доставки їжі Delivery Hero SE, якому належить компанія Glovo в Україні.

На сайті АМКУ повідомляється, що відповідне рішення ухвалено 5 листопада за після розгляду заяви від 25 вересня 2026 року.

У липні цього року повідомлялосґ, що Uber Technologies Inc. досягла угоди про придбання німецького сервісу доставки їжі Delivery Hero SE, де за її умовами Uber стане власником українського бізнесу Glovo.

Тоді Uber пропонував заплатити EUR41,5 за акцію німецької компанії. Таким чином, вартість Delivery Hero оцінювалася приблизно в $14,8 млрд. Угоду одностайно схвалила рада директорів обох компаній.

Згідно з релізом, до Uber також перейде бізнес Glovo у Вірменії, Боснії та Герцеговині, Болгарії, Кот-д'Івуарі, Хорватії, Грузії, Італії, Казахстані, Кенії, Киргизстані, Чорногорії, Марокко, Нігерії, Сербії, Тунісі та Уганді.

У той же час покупцем бізнесу Glovo у сусідніх з Україною Молдові, Польщі, Румунії, а також в Португалії та Іспанії стане інвестиційна фірма з Нью-Йорка SSW Partners.

Водночас зазначалося, що загалом Uber збереже за собою бізнес Delivery Hero у 50 країнах обсягом $42 млрд у 2025 році, а операції в 14 інших країнах на $11 млрд (зокрема в Австрії, Греції, Іспанії, Норвегії, Польщі, Португалії та Швеції) буде продано SSW Partners за $1,6 млрд. Надалі SSW планує продати ці активи окремо.

Uber уже володіє 24,77% акцій Delivery Hero безпосередньо та контролює ще 11,74% компанії за допомогою фінансових інструментів. Інвестиційфні фірмі Prosus NV належить 17% акцій, і вона вже погодилася продати Uber весь свій пакет.

Керівництво Uber пообіцяло зберегти штаб-квартиру Delivery Hero в Берліні та не скорочувати персонал щонайменше до 2029 року. Також компанія має намір інвестувати в Німеччину EUR2 млрд протягом найближчих п'яти років.

Uber заявила, що після цієї угоди її платформа мобільності та доставки розшириться до 99 ринків із сукупним валовим обсягом замовлень, за попередніми даними, у розмірі $236 млрд у 2025 році.