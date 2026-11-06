Російські атаки у III кв. знищили близько 800 тис. кв. м складських площ в Україні – НБУ

У липні-вересні 2026 року в Україні зафіксовано 153 випадки цілеспрямованого пошкодження складських об'єктів унаслідок російських атак, а загалом із 2022 року втрати складських площ сягнули 2,1 млн кв. м, свідчать дані жовтневого Інфляційного звіту Національного банку України (НБУ).

За оцінками регулятора на основі відкритих джерел, лише у третьому кварталі було знищено близько 800 тис. кв. м складських площ. У четвертому кварталі обсяги нових втрат можуть зменшитися завдяки диверсифікації та подрібненню розміщення товарних запасів, а також частковому відновленню пошкоджених об'єктів.

Водночас руйнування складів уже збільшило витрати бізнесу на логістику. За ринковими оцінками, орендні ставки на якісні складські площі за кілька місяців зросли на 12-13%.

Регулятор пояснює вплив на ціни двома основними чинниками: децентралізація складської мережі, довші маршрути та дрібніші партії збільшують витрати на перевезення і зберігання, тоді як знищення товарних запасів та перебої з постачанням обмежують пропозицію окремих товарів і звужують асортимент.

Наслідки посилення російських атак на бізнес та інфраструктуру разом із блокадою портів знизять темпи зростання реального ВВП України у 2026 році на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та додадуть близько 0,7 в.п. до річної інфляції.

Втрати зовнішньоторговельного балансу у 2026 році Нацбанк оцінює в $6,6 млрд, з яких $5,2 млрд припадуть на наслідки блокування портів, зокрема $4,6 млрд – на скорочення експорту агропродукції та $0,6 млрд – руди, ще $1,4 млрд – на зупинення металургійних підприємств.

Негативний вплив атак збережеться й у 2027 році. За базовим сценарієм НБУ, блокада морських портів триватиме протягом першого півріччя наступного року, а атаки на складську та логістичну інфраструктуру продовжаться, хоча їхній вплив на виробництво послаблюватиметься завдяки адаптації бізнесу.

За таких припущень втрати експортних надходжень у 2027 році становитимуть $7,2 млрд, зокрема близько $4 млрд від агроекспорту, $2,6 млрд від експорту металургійної продукції та $0,6 млрд від експорту руди.

Як повідомлялося, у жовтні прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що з початку 2026 року внаслідок російських атак було знищено або суттєво пошкоджено понад 1 млн кв. м нерухомості, зокрема складської та логістичної, при цьому збитки українського бізнесу він оцінював у $7,7 млрд.