Німеччина підтвердила EUR45 млн внеску до гарантійного механізму ЄБРР для підтримки інвестицій в енергетику України – представниця BMWE

Уряд Німеччини у жовтні 2026 року підтвердив внесок у розмірі EUR44,7 млн через банк розвитку KfW до програми RAMP-UP Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), спрямованої на залучення приватних інвестицій у нові проєкти відновлюваної енергетики в Україні, повідомила заступниця генерального директора з питань зовнішньоекономічної політики Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWE) Герлінд Гекманн.

"У жовтні ми підписали з ЄБРР тверде зобов'язання щодо внеску в розмірі EUR45 млн до гарантійного фонду RAMP-UP ЄБРР. Ми очікуємо, що RAMP-UP допоможе започаткувати першу хвилю інвестицій у проєкти загальною потужністю понад 1 ГВт", – сказала Гекманн під час IV щорічної конференції проєкту Green Deal Ukraїna (GDU), проведеної онлайн спільно з Kyiv Energy and Climate Lab.

За словами Гекманн, інвестиції в децентралізовану енергетику, зокрема відновлювані джерела енергії та біометан, матимуть ключове значення для забезпечення стійкості української енергосистеми.

"Це стане потужним сигналом, що підкреслює комплексну стратегію міжнародних партнерів України", – зазначила вона, додавши, що паралельно з продовженням екстреної підтримки значні зусилля спрямовуються на залучення інвестицій в енергетичну систему України майбутнього.

Водночас вона наголосила, що для повноцінної реалізації потенціалу таких інструментів необхідне впровадження реформ у межах євроінтеграції України, зокрема забезпечення незалежності енергетичного регулятора та корпоративного управління державними енергетичними компаніями відповідно до стандартів ОЕСР.

RAMP-UP (Renewable Acceleration and Market Development for Ukraine Programme) – це спільна ініціатива ЄБРР та Групи Світового банку, розроблена для стабілізації цін, зниження ризиків та розблокування приватних інвестицій у відновлювану енергетику України.