Житлове відновлення має стати основою довгострокового розвитку громад

Житлове відновлення в Україні має враховувати реальні потреби людей, наявні житлові та майнові ресурси громад, а також їхню інституційну спроможності управляти та утримувати житло. Про це розповіла керівниця програми житлових рішень “Карітас України» Ірина Нога на Щорічній житловій конференції (Annual Housing Conference 2026), яка відбулася за підтримки Світового банку.

“Забезпечити людину житлом сьогодні — ще не означає вирішити її житлову проблему в довгостроковій перспективі. Ми можемо допомогти з оплатою оренди на кілька місяців, але що відбудеться після завершення цієї підтримки? Чи зможе домогосподарство самостійно оплачувати житло? Чи матиме вона можливість залишитися в громаді? Саме тому нам потрібно переходити від окремих заходів допомоги до комплексних житлових рішень, які враховують не лише потреби людей, а й наявні ресурси та можливості самої громади», — наголосила Ірина Нога.

Такий комплексний підхід закладено у проєкті Prostir, який реалізується “Карітас України” у Скороходівській та Котелевській громадах Полтавської області у партнерстві з Католицькою службою допомоги (CRS), “Карітас Полтави” та Інститутом житла.

Проєкт охоплює громади, де проживають близько 22 тисяч людей. Він поєднує безпосередню житлову підтримку з розвитком місцевих житлових систем. Йдеться про комплексну оцінку потреб мешканців, інвентаризацію житлового фонду, підтримку оренди, підвищення енергоефективності житла, розробку житлових стратегій і підготовку інвестиційних проєктів.

Як повідомив агентству “Інтерфакс-Україна” Володимир Раковецький, директор “Карітас Полтави” та настоятель парафії Всіх святих українського народу в м. Полтава, ці дві громади обрано тому, що вони прийняли значну кількість ВПО.

Проєкт стартував навесні 2026 р. На першому етапі представники громад пройшли навчання, 14 навчальних модуля охоплювали житлову політику, просторове планування, енергоефективність, безпеку, розвиток доступного та соціального житла.

“Наступним етапом реалізації проєкту став навчальний візит до Боснії та Герцеговини. Ми у вересні цього року поїхали двома громадами, щоб ознайомитись з досвідом цих країн по післявоєнній відбудові. Найбільше вразило те, що боснійці дуже шкодують, що процес відновлення розпочався не одразу. Житлове питання потрібно якнайшвидше вирішувати, інакше можна втратити ще більше людей”, - прокоментував о. Раковецький.

Бронвен Мур, голова представництва Католицької служби допомоги (CRS) в Україні та Молдові, сподівається, що проєкт Prostir стане прикладом, коли гуманітарна підтримка може створювати основу для довгострокових житлових рішень та зміцнювати спроможність громад.

“Ми співпрацюємо з Україною з 2017 року, а з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році значно розширили нашу підтримку, щоб реагувати на нагальні потреби людей. Водночас для нас важливо не лише надавати термінову допомогу, а й створювати умови для довгострокового відновлення, зокрема у житловій сфері. Ми приділяємо особливу увагу сталості наших ініціатив, щоб їхні результати зберігалися та приносили користь громадам і в майбутньому”, — каже Бронвен Мур.

Народний депутат України Павло Фролов підкреслив ключову роль територіальних громад у реалізації житлової політики. “Саме на місцях визначаються потреби людей і саме громади можуть найкраще на них реагувати. Завдання держави — сформувати єдину стратегічну рамку, яка дозволить громадам ефективно використовувати наявні ресурси та впроваджувати системні житлові рішення. Важливо, щоб кожне рішення ґрунтувалося на достовірних даних, оцінці реальних потреб і прозорому використанні ресурсів”, — зазначив Фролов.

За словами директорки ГО “Інститут житла” Аліни Москаленко, основою ефективної житлової політики є розуміння реальної ситуації та потреб людей у кожній громаді. “Важливо не лише оцінити наявний житловий фонд, а й визначити, хто саме потребує житла, які ресурси має громада та які рішення будуть найбільш ефективними. Така оцінка має стати основою для розроблення місцевих житлових стратегій, планування інвестицій і впровадження сталих житлових рішень, які відповідатимуть реальним потребам мешканців”, — зазначила Москаленко.