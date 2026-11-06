Три нацпарки України обрано пілотними майданчиками ініціативи ПРООН Biofin для залучення інвестицій

Національні природні парки (НПП) "Подільські Товтри" (Хмельницька обл.), "Голосіївський" (м. Київ) та "Куяльницький" (Одеська обл.) визначено пілотними майданчиками ініціативи Biofin Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, спрямованої на зміцнення фінансової спроможності природоохоронних установ, повідомило Міністерство економіки та довкілля України.

Як додали у відомстві, протягом вересня та жовтня 2026 року фахівці Biofin відвідали НПП "Голосіївський" та "Подільські Товтри" для оцінки нагальних потреб, реалізованих та запланованих проєктів, фінансових обмежень і можливостей залучення додаткових інвестицій.

За результатами оцінки потреб усіх трьох парків команда Biofin підготує інвестпропозиції для представлення міжнародним донорам і потенційним партнерам, зокрема під час конференції COP31. Окрім цього, фахівці розроблять посібник із диверсифікації джерел доходів та підготують пропозиції щодо змін до нормативно-правової бази, зокрема постанови Кабміну №1913 щодо затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду та методик розрахунку плати за користування природоохоронними територіями.

Очікується, що апробовані підходи надалі будуть поширені на інші установи природно-заповідного фонду України.

У 2026 році ПРООН в Україні спільно з Мінекономіки та довкілля розпочали реалізацію "Biofin" за фінансової підтримки уряду Німеччини. Ініціатива об’єднує понад 130 країн та допомагає урядам визначати потреби у фінансуванні збереження біорізноманіття й залучати необхідні ресурси. В Україні вона також підтримуватиме реалізацію Національної стратегії збереження біорізноманіття до 2035 року.