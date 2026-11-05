Parallel анонсує збереження діяльності та зобов'язань агрохолдингу HarvEast після викупу його 75% в SCM

Зміна акціонера агрохолдингу HarvEast, 75% якого планує викупити в групи SCM Ріната Ахметова компанія Parallel Олександра Дубініна, що розвиває мережу АЗК під однойменним брендом, не вплине на його поточну діяльність та виконання його зобов'язань, заявили в компанії.

"Усі операційні процеси тривають у штатному режимі. Домовленості з бізнес-партнерами, пайовиками, місцевими громадами та іншими зацікавленими сторонами залишатимуться чинними в повному обсязі як під час оформлення угоди, так і після її завершення", – йдеться в релізі Parallel, переданому "Енергореформі".

У ньому зазначається, що збереження команди та її експертизи є важливою основою подальшого розвитку агрохолдингу, тому генеральний директор Дмитро Скорняков, топменеджмент і колектив HarvEast продовжать роботу без змін.

Наразі Parallel веде перемовини з SCM про придбання її частки і анонсує завершення угоди після виконання необхідних юридичних процедур.

"Покупець отримує сукупно 75,1% корпоративних прав агрохолдингу. Передача корпоративних прав здійснюватиметься відповідно до законодавства України після отримання необхідних регуляторних дозволів. Усі передбачені законодавством податки та збори буде сплачено в установленому порядку", – запевнила компанія.

У релізі пояснюється, що для Parallel інвестиція в HarvEast є кроком у диверсифікації бізнесу та розширенні присутності в галузях, важливих для української економіки.

"Компанія розглядає аграрний сектор як довгостроковий напрям розвитку, спираючись на виробничий потенціал HarvEast, професійність його команди та налагоджені відносини з партнерами", – йдеться в релізі.

Пріоритетами залишаються вирощування зернових та олійних культур, масштабування насінництва під зрошенням і розвиток біоенергетики.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України на засіданні в четвер надав дозвіл "Parallel nafta limited" Олександра Дубініна набути контролю над компаніями "UAC Finance Limited" та "UA Agrocom limited" (ТОВ "Агроком ЮА"), які володіють 75,1% акцій агрохолдингу HarvEast ("Харвіст Холдинг"), кінцевим бенефіціаром якого є власник інвестгрупи SCM Рінат Ахметов.

Вартість угоди не розголошується за домовленістю сторін.

Агрохолдинг HarvEast створено 10 березня 2011 року на базі сільськогосподарських активів ПрАТ "ММК ім. Ілліча". Основними напрямами його діяльності є рослинництво та насінництво. Компанія вирощує соняшник, кукурудзу, пшеницю й нішеві культури. Веде діяльність у Київській області, де обробляє 25 тис. га.

З початку російської військової агресії HarvEast втратив контроль над 150 тис. га в Донецькій області, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

До війни мережа під ТМ Parallel нараховувала 132 автозаправні станції. Внаслідок повномасштабного вторгнення "Паралель" втратила або зупинила роботу значної частини об'єктів. Наразі мережа управляє приблизно 100 АЗК. Parallel входить до 10 найбільших українських імпортерів пального, компанія анонсувала плани увійти до п'ятірки найбільших імпортерів.