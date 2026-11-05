НБУ 5 листопада підкріпив каси банків на $40 млн та EUR9 млн

Національний банк України (НБУ) 5 листопада підкріпив каси чотирьох банків готівковою валютою на $40 млн та EUR9 млн за оголошеного обсягу операцій $50 млн та EUR50 млн відповідно, повідомив регулятор у четвер.

"Попит на такі операції з боку банків і надалі є помірним. Це свідчить про достатній запас готівкової іноземної валюти у фінансовій системі", – зазначили в Нацбанку.

Регулятор заявив про готовність за потреби проводити додаткові операції з підкріплення банківських кас.

Як повідомлялося, 4 листопада НБУ за оголошеної пропозиції $50 млн та EUR50 млн задовольнив заявки чотирьох банків на $40 млн та EUR21,4 млн відповідно.

Днем раніше Нацбанк після різкого збільшення різниці між офіційним курсом гривні та курсом продажу готівкової валюти запропонував банкам $100 млн та EUR100 млн для підкріплення кас, тоді як попит становив лише $14 млн.