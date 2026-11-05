Ощадбанк готує до запуску в 2027р "зелену" іпотеку

Ощадбанк готує до запуску в 2027 році "зелену" іпотеку (кредити на купівлю або будівництво енергоефективного та екологічно безпечного житла - ІФ-У), повідомила радниця SMARTER Finance for EU - European Centre of Excellence (ECoE) Вікторія Петрович на Щорічній житловій конференції в Києві.

"Зелена" іпотека - інструмент, який показав ефективність у світі, стимулюючи використання сталих, енергоефективних рішень у житловому секторі. Нижчі проценти та пільгові умови для позичальників, які будують або купують таке житло. У питаннях відбудови ці моменти теж критично важливі. Рада повідомити, що наша співпраця з Ощадбанком щодо створення таких продуктів вже на значному етапі. Деталі пізніше, але можна повідомити, що запуск програми планується у 2027 році", - сказала Петрович на панелі "Масштабування екологічного та енергоефективного житла".

Як повідомлялось, наприкінці 2025р Ощадбанк та міжнародна ініціатива SMARTER Finance for EU – European Centre of Excellence оголосили про стратегічне партнерство та підписали меморандум про взаєморозуміння щодо запуску програми "Зелене житло та зелена іпотека".

У межах партнерства Ощадбанк та SMARTER4EU працюють над створенням продуктів "зеленої" іпотеки, базуючись на практиках Європейського Союзу. У фокусі ініціативи будівлі, що споживають на 30-50% менше енергії, мають прогнозовану вартість утримання та відповідають зеленим критеріям, що визначені Європейською таксономією (класифікацією).

SMARTER4EU – міжнародна ініціатива, що підтримує розвиток програм зеленого фінансування для сталого житла в країнах ЄС та країнах-кандидатах, зокрема в Україні. Меморандум задає план розробки фінансових інструментів доступного кредитування житла, яке відповідає високим стандартам житлового будівництва, відповідним енергетичним та екологічним критеріям.