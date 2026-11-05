Parallel Дубініна отримала дозвіл АМКУ придбати частку SCM Ахметова в агрохолдингу HarvEast в 75,1%

Антимонопольний комітет України на засіданні в четвер надав дозвіл "Parallel nafta limited" Олександра Дубініна набути контролю над компаніями "UAC Finance Limited" та "UA Agrocom limited" (ТОВ "Агроком ЮА"), які володіють 75,1% акцій агрохолдингу HarvEast ("Харвіст Холдинг"), кінцевим бенефіціаром якого є власник інвестгрупи SCM Рінат Ахметов.

"Ми інвестуємо в бізнес, який має сильну команду, цінну експертизу та потенціал для подальшого зростання. Для Parallel аграрний сектор – новий стратегічний напрям, який ми плануємо розвивати системно й у довгостроковій перспективі", – прокоментував СЕО та власник Parallel Олександр Дубінін, слова якого цитує пресслужба в релізі.

Як він зазначив, першочергове завдання після завершення угоди – зберегти сильні сторони HarvEast і разом із командою створити умови для наступного етапу його розвитку.

"Водночас ми продовжуємо працювати над розширенням мережі АЗК та зміцненням позицій Parallel на паливному ринку України", – наголосив Дубінін.

Обсяг інвестицій у купівлю частки HarvEast наразі не розголошується.

Як повідомлялося, до війни мережа під ТМ Parallel нараховувала 132 автозаправні станції. Внаслідок повномасштабного вторгнення "Паралель" втратила або зупинила роботу значної частини об'єктів. Наразі мережа управляє приблизно 100 АЗК. Parallel входить до 10 найбільших українських імпортерів пального, компанія анонсувала плани увійти до п'ятірки найбільших імпортерів.