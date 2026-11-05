Поставки дизпалива напередодні зими можуть гальмуватися через ускладнення логістики та вимивання оборотних коштів у імпортерів – "А-95"

Імпорт дизельного пального у жовтні 2026 року становив 585 тис. т, що на 3% вище за жовтень минулого року, при цьому сукупний імпорт за 10 міс. 2026 р. оцінюється у 5,3 млн т, що також перевищує торішній показник на 3%.

Про це інформує Консалтингова група "А-95" за результатами власного дослідження.

Однак, як заявили в групі, не дивлячись на зростання імпорту нинішня осінь є дуже напруженою для постачальників дизпального через зміну логістичних маршрутів і рекордні світові ціни.

"Складне, тривале й дороге транспортування разом з високими цінами вимили оборотний капітал українських імпортерів, що є неабиякою проблемою для подальшого збільшення постачань напередодні зимового сезону", – пояснили в "А-95".

Водночас експерти позитивно оцінюють запровадження урядом у жовтні "зелених коридорів" для пального на кордоні, що зокрема вже позначилось позитивно на обсягу імпорту автомобільним транспортом. У жовтні він став найбільшим з грудня 2023 року.

"Проте цього недостатньо для гарантованого постачання необхідних обсягів, через що уряду також слід зосередитись на проблемах залізничних перевезень", – наголосили в групі.

У жовтні основною країною-постачальником дизпального лишалася Польща – близько 235 тис. т, що на 7% менше, ніж у жовтні 2025 року.

Одночасно у 3,6 рази відносно минулого року зросло постачання з Литви – до 90 тис. т.

Ще більш відчутним було збільшення постачань з Румунії – 155 тис. т, – що майже у 6 разів більше, ніж торік. Причиною є санкційні обмеження, які Україна запровадила на цей напрямок восени минулого року.

Серед корпоративних постачальників лідерство зберігає польський концерн ORLEN S.A., який у жовтні сумарно відвантажив з НПЗ у Польщі й Литві понад 140 тис. т дизпального. За 10 міс. 2026 року польський концерн спрямував в Україну понад 1,4 млн т, що на 31% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і на 72% – ніж за січень-жовтень 2024-го.

"Попри світову енергетичну кризу й логістичні проблеми ORLEN продовжує робити важливий внесок у стійкість України. У вересні-жовтні з'явились певні труднощі з постачанням польського ресурсу, через що український уряд має звернути увагу на цей стратегічний напрямок", – вважають в "А-95".



Таблиця 1. Імпорт ДП за країнами відвантаження, тис. т*

Країна відвантаження 10 міс. 2025 10 міс. 2026 Зміни, тис. т Зміни, % Польща 1650 2250 600 36% Румунія 1210 1130 -80 -7% Литва 445 650 205 46% Греція 870 630 -240 -28% Словаччина 540 300 -240 -44% Туреччина 380 125 -255 -67% Інші 75 245 170 225% Всього 5170 5330 160 3%

* за оцінками Консалтингової групи "А-95"

Своєю чергою, найбільшим імпортером дизельного пального другий місяць поспіль є "Укрнафта": у жовтні на її рахунку близько 75 тис. т дизпального, або у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

На другому і третьому місці ОККО і UPG – 70 і 65 тис. т відповідно.

Уперше у ТОП-5 імпортерів дизпального увійшла Західна паливно-енергетична компанія (ЗПЕК) з результатом понад 35 тис. т.

"Укрнафта" та ЗПЕК є найбільш динамічними імпортерами, їхні постачання за результатами 10 міс. 2026 року зросли у 2,5 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Таблиця 2. ТОП-10 імпортерів дизпального у жовтні 2026 р., тис. т*

Компанія Жовтень, тис. т 10 міс. 2026 р. тис. т 10 міс. 2026 до 10 міс. 2025 р. р. % 1 Укрнафта 75 700 159% 2 ОККО 70 760 24% 3 UPG 65 540 11% 4 АТ Енерго Трейд 45 440 -29% 5 ЗПЕК 35 285 159% 6 WOG 35 420 31% 7 Газтрім 30 175 -46% 8 Мартін Трейд 30 200 14% 9 Пейд 25 325 -19% 10 Д.Трейдинг 25 210 68%

* за оцінками Консалтингової групи "А-95"