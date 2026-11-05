Поставки дизпалива напередодні зими можуть гальмуватися через ускладнення логістики та вимивання оборотних коштів у імпортерів – "А-95"

Імпорт дизельного пального у жовтні 2026 року становив 585 тис. т, що на 3% вище за жовтень минулого року, при цьому сукупний імпорт за 10 міс. 2026 р. оцінюється у 5,3 млн т, що також перевищує торішній показник на 3%.
Про це інформує Консалтингова група "А-95" за результатами власного дослідження.
Однак, як заявили в групі, не дивлячись на зростання імпорту нинішня осінь є дуже напруженою для постачальників дизпального через зміну логістичних маршрутів і рекордні світові ціни.
"Складне, тривале й дороге транспортування разом з високими цінами вимили оборотний капітал українських імпортерів, що є неабиякою проблемою для подальшого збільшення постачань напередодні зимового сезону", – пояснили в "А-95".
Водночас експерти позитивно оцінюють запровадження урядом у жовтні "зелених коридорів" для пального на кордоні, що зокрема вже позначилось позитивно на обсягу імпорту автомобільним транспортом. У жовтні він став найбільшим з грудня 2023 року.
"Проте цього недостатньо для гарантованого постачання необхідних обсягів, через що уряду також слід зосередитись на проблемах залізничних перевезень", – наголосили в групі.
У жовтні основною країною-постачальником дизпального лишалася Польща – близько 235 тис. т, що на 7% менше, ніж у жовтні 2025 року.
Одночасно у 3,6 рази відносно минулого року зросло постачання з Литви – до 90 тис. т.
Ще більш відчутним було збільшення постачань з Румунії – 155 тис. т, – що майже у 6 разів більше, ніж торік. Причиною є санкційні обмеження, які Україна запровадила на цей напрямок восени минулого року.
Серед корпоративних постачальників лідерство зберігає польський концерн ORLEN S.A., який у жовтні сумарно відвантажив з НПЗ у Польщі й Литві понад 140 тис. т дизпального. За 10 міс. 2026 року польський концерн спрямував в Україну понад 1,4 млн т, що на 31% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і на 72% – ніж за січень-жовтень 2024-го.
"Попри світову енергетичну кризу й логістичні проблеми ORLEN продовжує робити важливий внесок у стійкість України. У вересні-жовтні з'явились певні труднощі з постачанням польського ресурсу, через що український уряд має звернути увагу на цей стратегічний напрямок", – вважають в "А-95".
Таблиця 1. Імпорт ДП за країнами відвантаження, тис. т*
|Країна відвантаження
|10 міс. 2025
|10 міс. 2026
|Зміни, тис. т
|Зміни, %
|Польща
|1650
|2250
|600
|36%
|Румунія
|1210
|1130
|-80
|-7%
|Литва
|445
|650
|205
|46%
|Греція
|870
|630
|-240
|-28%
|Словаччина
|540
|300
|-240
|-44%
|Туреччина
|380
|125
|-255
|-67%
|Інші
|75
|245
|170
|225%
|Всього
|5170
|5330
|160
|3%
* за оцінками Консалтингової групи "А-95"
Своєю чергою, найбільшим імпортером дизельного пального другий місяць поспіль є "Укрнафта": у жовтні на її рахунку близько 75 тис. т дизпального, або у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
На другому і третьому місці ОККО і UPG – 70 і 65 тис. т відповідно.
Уперше у ТОП-5 імпортерів дизпального увійшла Західна паливно-енергетична компанія (ЗПЕК) з результатом понад 35 тис. т.
"Укрнафта" та ЗПЕК є найбільш динамічними імпортерами, їхні постачання за результатами 10 міс. 2026 року зросли у 2,5 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Таблиця 2. ТОП-10 імпортерів дизпального у жовтні 2026 р., тис. т*
|Компанія
|Жовтень, тис. т
|10 міс. 2026 р. тис. т
|10 міс. 2026 до 10 міс. 2025 р. р. %
|1
|Укрнафта
|75
|700
|159%
|2
|ОККО
|70
|760
|24%
|3
|UPG
|65
|540
|11%
|4
|АТ Енерго Трейд
|45
|440
|-29%
|5
|ЗПЕК
|35
|285
|159%
|6
|WOG
|35
|420
|31%
|7
|Газтрім
|30
|175
|-46%
|8
|Мартін Трейд
|30
|200
|14%
|9
|Пейд
|25
|325
|-19%
|10
|Д.Трейдинг
|25
|210
|68%
* за оцінками Консалтингової групи "А-95"