Україна та Словаччина готують відновлення аварійного імпорту електроенергії – зустріч Корецького з Фіцо

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував ухвалення конкретних рішень за результатами переговорів із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, зокрема, щодо відновлення аварійного постачання електроенергії та реалізації спільних інфраструктурних проєктів.

"В нас є довга історична співпраця. Я розраховую, що Роберт найближчим часом повернеться, так ми домовилися, з кінцевим рішенням щодо відновлення аварійних постачань імпортної електроенергії", – сказав Корецький за результатами перемовин з Фіцо в четвер у Львові.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час виступу очільник українського уряду акцентував увагу на практичних аспектах двосторонньої співпраці, які охоплюють ключові сегменти паливно-енергетичного комплексу.

Зокрема, пріоритетним завданням визначено якнайшвидше завершення будівництва нових міждержавних інтерконекторів та ліній електропередачі на 400 кВт, що знаменуватиме новий етап технічної інтеграції. Паралельно Київ та Братислава опрацьовують "нові проєкти двостороннього руху нафти й нафтопродуктів із перспективою суттєвого розширення обсягів".

За словами Корецького, спектр ініціатив на порядку денному є широким і охоплює газову сферу, транзитні питання, запровадження спеціальних тарифних умов, а також можливість спільного видобутку ресурсу.

"Зараз команди попрацюють і ми повернемося з конкретними рішеннями до публічності найближчим часом. Але всі практичні проєкти, всі дуже корисні, взаємовигідні і дуже на часі", – підсумував очільник українського уряду.