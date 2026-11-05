Словаччина надасть Україні генератори та тепловози – результати зустрічі Корецького з Фіцо

Домовленість про виділення нових пакетів фінансування та спецтехніки для підтримки української стійкості в умовах щоденних російських атак була досягнута в ході четвертого раунду міжурядових українсько-словацьких перемовин, заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на спільній зі словацьким колегою Робертом Фіцо пресконференції у Львові в четвер.

"Перш за все, хочу подякувати пану прем'єр-міністру, народу Словаччини за надання чергового пакету фінансової енергетичної допомоги у розмірі EUR500 тис. Закуплені на ці кошти генератори (очікується закупівля 54х генераторів – ІФ-У) вже до кінця цього місяця будуть доставлені в Україну і підуть на забезпечення енергетичної стійкості в наших регіонах, особливо це стосується прифронтових областей", – сказав Корецький за результатами перемовин.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", окрім енергетичного обладнання, словацька сторона ухвалила рішення передати три тепловози для потреб "Укрзалізниці", адже "ворог щодня атакує цивільну та транспортну інфраструктуру, тому така практична підтримка є критично важливою".

Корецький також звернув увагу на те, що Словаччина виділяє EUR300 тис до коаліції з розбудови цивільних укриттів, EUR200 тис на медичне обладнання для українських лікарень, а також готує 15-й пакет нелетальної допомоги.

"Словаччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та наш рух до Європейського Союзу. Нам важливо чути сильний голос солідарності в цих надскладних умовах, особливо чути голос солідарності наших сусідів", – підсумував Корецький.

В кінці зустрічі були підписані: комюніке за результатами четвертого раунду спільних консультацій урядів обох країн, угода між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти, досліджень, розвитку та молоді Словаччини про створення двомовної українсько-англійської гімназії (на території Словаччини) та двомовної словацько-англійської гімназії (в Україні), Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сферах розвитку людських ресурсів, освіти, досліджень та науки для ядерної галузі між Міністерствами освіти обох країн, Лист про наміри про співпрацю у сфері модернізації прикордонної інфраструктури та впровадження системи "єЧерга".