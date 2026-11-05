Кредобанк відкрив представництво у Варшаві

Кредобанк (Львів) відкрив представництво у Варшаві (Польща), повідомив голова правління банку Якуб Карновскі у LinkedIn у четвер.

Представництво, розташоване за адресою вул. Хмельна, 89, вже внесене до переліку діючих представництв іноземних банків та кредитних установ Комісії фінансового нагляду Польщі (KNF).

Як повідомлялося, наглядова рада Кредобанку у січні 2026 року ухвалила рішення створити представництво у Варшаві після отримання дозволів Національного банку України та польського регулятора.

Передбачалося, що представництво займатиметься промоцією бренду та послуг банку, маркетинговими дослідженнями і комунікацією з чинними та потенційними партнерами, але не укладатиме клієнтських договорів і не надаватиме банківських чи фінансових послуг у Польщі.

Кредобанк входить до переліку системно важливих банків України. Його єдиним акціонером є найбільший польський банк PKO Bank Polski.

За даними Нацбанку, станом на 1 вересня 2026 року за розміром активів Кредобанк займав 14-е місце (81,47 млрд грн) серед 59 банків України, його прибуток за вісім місяців становив 632,7 млн грн. Кількість підрозділів банку в Україні на 1 жовтня 2026 року - 65.