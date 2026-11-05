Нафта перейшла до зростання, Brent торгується біля $96,3 за барель

Ціни на нафту в четвер удень демонструють значне зростання після різкого падіння за підсумками попередньої сесії.

Січневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:38 кч подорожчали на $1,63 (1,72%), до $96,25 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $0,85 (0,96%), до $88,97 за барель.

Напередодні Brent впала в ціні на 8,7%, WTI – на 8,3% на тлі новин про впевнену перемогу Демократичної партії на виборах до Конгресу США, що відбулися у вівторок. Демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу.

Президент країни Дональд Трамп уже визнав, що республіканці програли значною мірою через цей близькосхідний конфлікт, і зростання цін на бензин сильно вплинуло на результат голосування. Водночас він не сказав, що має намір найближчим часом активізувати військову кампанію проти Тегерана.

Верховний лідер Ірану аятолла Моджтаба Хаменеї в середу заявив, що не варто розраховувати на зміни в американській зовнішній політиці після виборів.

"Якщо ще залишилися ті, хто сподівається на зміну поведінки США, на партійні й фракційні зрушення в їхній системі правління, або хто уявляє, що, поступаючись США, можна припинити ворожість щодо народу Ірану, то ці люди глибоко помиляються", – наводить агентство "Таснім" заяву Хаменеї.

Після виборів аналітики Eurasia Group знизили ймовірність нових ударів США по Ірану до 60% з 65%, водночас також знизивши оцінку шансів на мирну угоду до 10% з 20%. Таким чином, імовірність продовження затяжного конфлікту, на їхню думку, зросла до 30% з 15%.

"Ситуацію на Близькому Сході все ще не розв'язано, і тому нині спостерігається помірне відновлення цін на нафту", – зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.