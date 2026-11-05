Бізнес вимагає перегляду тарифної політики "УЗ" та відновлення конкурентоспроможності промлогістики

Бізнес-асоціації колективно звернулись до прем'єр-міністра України Сергія Корецького та голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського з вимогою перегляду тарифної політики монополіста із залізничних перевезень та відновлення конкурентоспроможності промислової логістики.

У межах колективного звернення галузевих асоціацій, Національна асоціація добувної промисловості України, ОП "Укрметалургпром", Українська Асоціація виробників феросплавів, Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів та Союз хіміків України наголошують, що подальше підвищення вантажних тарифів в умовах скорочення промислового виробництва та ускладнення експортної логістики може призвести до ще більшого падіння вантажної бази самої залізниці.

При цьому констатується, що обсяги вантажних перевезень скоротилися з 314 млн тонн у 2021 році до прогнозованих 160 млн тонн у 2026 році. Водночас рівень беззбитковості вантажного сегмента оцінюється приблизно у 175 млн тонн на рік.

У зв'язку з цим пропонується повернути вантажні тарифи до рівня, що діяв станом на 1 січня 2026 року, із компенсацією випадаючих доходів у межах програми IRC; запровадити пільгові тарифи та систему знижок для підприємств, розташованих у зоні підвищеного ризику – до 150-200 км від лінії фронту; забезпечити повне державне фінансування пасажирських перевезень за моделлю PSO, включно з відповідними витратами на утримання інфраструктури; залучити міжнародну підтримку для відновлення, ремонту та захисту локомотивного і вагонного парку.

Позиція асоціацій: фінансова стабільність залізниці не може будуватися на подальшому послабленні вантажовідправників. Відновлення вантажної бази та перевізної спроможності має стати пріоритетом.