Міжнародні резерви України у жовтні збільшились на 4,2% – до $49,1 млрд

Міжнародні резерви України у жовтні, за попередніми даними, збільшилися майже на $2,0 млрд, або на 4,2%, – до $49,1 млрд, повідомив Національний банк України (НБУ).

За оприлюдненими даними, чисті міжнародні резерви у жовтні порівняно з вереснем теж збільшилися на $2,3 млрд, або на 6,9%, – до $34,8 млрд.

Частка доларових активів у міжнародних резервах станом на 1 листопада 2026 року зменшилася до 68,0% із 70,2% місяць тому, тоді як частка активів в євро зросла до 23,9% із 21,1%. Рік тому їхні частки становили відповідно 68,3% і 23,7%.

На початок листопада частка золота в міжнародних резервах знизилася до 7,2% із 7,8% місяць тому, водночас перевищивши показник 7,1% на початок листопада 2025 року.

Зазначається, що на валютні рахунки уряду у Нацбанку у жовтні надійшло $3,7 млрд, зокрема $3,3 млрд – від Європейського Союзу (ЄС) та $404,6 млн – через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала $4,6 млрд від ЄС в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan (USL), проте ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв'язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

У жовтні уряд конвертував у гривню $4,6 млрд цих коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів.

Кабінет міністрів України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті $242,3 млн, зокрема, $197,9 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $7,2 млн – обслуговування валютних ОВДП та $37,2 млн – борг перед іншими кредиторами, водночас $252,8 млн – сплачено Міжнародному валютному фонду (МВФ),

У жовтні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви збільшилися на $204,4 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.

Як повідомлялося, у жовтневому макропрогнозі регулятор зменшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026 року до $62,8 млрд із $69,7 млрд, на 2027 рік – до $62,1 млрд із $73,7 млрд, а на 2028 рік – до $57 млрд із $70 млрд.