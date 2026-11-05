Законопроєкт про соціальне житло перекладає відповідальність на ОМС без компенсації їхніх витрат – АМУ

Відсутність механізму державної компенсації за реалізацію проєктів, необґрунтована фінансова модель і нечіткий розподіл відповідальності є одними з основних ризиків законопроєкту про соціальне житло, вважає виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

"На наш погляд, соціальне житло не може бути власним повноваженням громад, тому що право на житло гарантоване Конституцією. Це виключно делеговане повноваження. З цим пов'язана гарантія компенсації з державного бюджету реалізації проєктів. Якщо громада встала у пілотний проєкт, а парламент проголосував забрати реверсну дотацію, то вона не виконає зобов'язання і вилетить з проєкту. Тому гарантії щодо делегованих повноважень мають бути забезпечені", – розповів Слобожан на Щорічній житловій конференції, яка цього тижня проходить у Києві за підтримки Світового банку, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За його словами, законопроєкт передбачає реалізацію проєктів соцжитла виключно за рахунок місцевих бюджетів. Громади матимуть фінансувати будівництво та придбання об'єктів, їхнє утримання та ремонт, адмініструвати надання житла.

Крім того, Асоціація міст надала розробникам законопроєкту зауваження щодо фінансової моделі соціального житла. Так, у проєкті відсутні розрахунки самоокупності та не визначені джерела покриття дефіциту фінансування. Громади також мають ризик отримання довгострокових фінансових зобов'язань.

Слобожан підкреслив, що норми законопроєкту про соціальне житло у поточному вигляді не узгоджуються з іншими документами, зокрема, з Бюджетним кодексом, законом про основні засади житлової політики та новою редакцією закону про місцеве самоврядування, яка наразі проходить друге читання.

"Якщо його (закон про місцеве самоврядування – ІФ-У) приймуть, а це теж Ukraine Facility, одразу виникає конфлікт по першому, другому пункту. Можливо, ми отримаємо за нього кошти, але обидва закони не працюватимуть", – пояснив він.

Водночас виконавчий директор АМУ очікує відпрацювання практичного застосування деяких норм законопроєкту під час пілотних проєктів соціального житла.

Як повідомлялося, за словами голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк, базовий закон про соціальне житло має бути ухвалений до 1 червня 2027 року як один з індикаторів міжнародної програми Ukraine Facility. Над законопроєктом спільно працюють Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб і Міністерство соціальної політики.