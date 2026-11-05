Для резервного живлення систем водопостачання у столиці планується запустити електростанції потужністю ще 40 МВт – в.о. першого заступника голови КМДА

У Києві планують запустити електростанції потужністю ще 40 МВт для забезпечення резервного живлення об'єктів водопостачання під час тривалих відключень електроенергії, повідомив в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв під час брифінгу у четвер.

"Цей проєкт по будівництву електростанцій забезпечить резервне живлення системи водопостачання, і вона може і буде працювати у разі відключень, але вона не зможе підмінити штатну систему енергозабезпечення об'єктів водопостачання. Ми плануємо, якщо про потужність, забезпечити ще 40 МВт сумарної потужності цих електростанцій", – наголосив Пантелеєв.

За його словами, наразі системи водопостачання працюють у штатному режимі. Водночас напередодні фахівці працювали над забезпеченням резервного живлення та можливістю автономної роботи систем.

Пантелеєв додав, що завдяки попередньо проведеній роботі у столиці є 104 генератори, а також реалізовано перший етап будівництва електростанцій для водопостачання потужністю 16 МВт, що дозволило фахівцям у стислі терміни відновити водопостачання в будинках киян.

Водночас він пояснив, що потужності генераторів недостатньо для забезпечення роботи більшої частини об'єктів систем водопостачання та водовідведення Києва.

"Є такий приклад це Оболонський район, це понад 300 тис. людей. Там є можливість, саме за рахунок специфіки водопостачання цього району, за рахунок генераторів до 1 МВт забезпечувати резервне живлення водопостачання. Але в інших випадках сама потужність об'єктів, вона передбачає будівництво, повноцінне будівництво електростанцій", – уточнив Пантелеєв.

Напередодні прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Кабінет міністрів передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу, а ще 21 генератор надійде до 12 громад в регіонах.

Він зауважив, що генератори передаються коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.

Раніше 3 листопада, мер Києва Віталій Кличко повідомляв про пошкодження регіонального енерговузла, що спричинило екстрені відключення електроенергії у Києві та області, а також проблеми з водопостачанням та рухом електротранспорту у столиці.

Джерело: https://www.youtube.com/live/xmlfw5c2p94?si=s7rAItVaexD2KCuJ