McDonald's тестує роботу під час жовтого рівня тривог у Полтаві та Чернігові

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, тестує порядок роботи під час повітряних тривог жовтого рівня у двох закладах в Полтаві та Чернігові, повідомила пресслужба компанії.

"Із вересня українське законодавство дозволяє бізнесу продовжувати роботу під час повітряних тривог жовтого рівня за умови дотримання встановлених вимог безпеки. Ми адаптували наші операційні процеси відповідно до цих вимог і впровадили доступну для бізнесу систему моніторингу повітряних загроз у режимі реального часу", – розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі мережі.

Зазначається, що під час повітряної тривоги жовтого рівня ці ресторани продовжуватимуть роботу лише за умови, що дані моніторингу підтверджують відсутність безпосередньої загрози для відповідної локації. При цьому, у разі виявлення загрози або оголошення тривоги червоного рівня роботу буде призупинено, а працівників і відвідувачів попросять пройти до укриття.

Робота решти закладів McDonald's в Україні поки залишається без змін, із дотриманням розширених правил безпеки, додали у компанії.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги ресторани McDonald's в Україні тимчасово припиняють роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлюють обслуговування після відбою.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. На сьогодні McDonald's забезпечує роботою майже 11 тис. українців, працює 131 заклад у 44 населених пунктах. Від початку повномасштабного вторгнення компанія відкрила 43 нові локації.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald's в Україні за 2025 рік отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. Торік компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

"МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited з часткою 100% (Лондон, Велика Британія).