"Запоріжсталь" після п'яти атак по підприємству розширює мережу захисних укриттів

ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" після п'яти російських атак балістичними ракетами по підприємству розширює мережу захисних укриттів.

Згідно з повідомленням на сайті "Метінвесту", модульні укриття, виготовлені зі сталі підприємств групи, зарекомендували себе як надійний захист. З 2022 року вони широко використовувалися на фронті для облаштування бліндажів, які убезпечували оборонців та допомагали тримати фронт на найгарячіших точках.

З часом вони трансформувалися у нові модифікації: на їхній базі створено підземні командні штаби та стабілізаційні пункти, цивільні прихистки на час тривог та наземні модулі посиленої конструкції, які убезпечують життя людей. Саме такі рішення використовує "Запоріжсталь" для розширення мережі безпекових споруд на підприємстві.

При цьому уточнюється, що наразі на комбінаті діють 17 стаціонарних захисних споруд місткістю 7700 осіб. До них забезпечено цілодобовий безперешкодний доступ, укомплектовано питною та технічною водою, аптечками, засобами зв'язку тощо. Додатково на 37 локаціях комбінату розміщено 52 модульних укриття загальною місткістю 376 осіб.

Основний орієнтир під час розбудови мережі захисних споруд на "Запоріжсталі" – зробити укриття доступними для кожного працівника не далі ніж за 2 хвилини ходу від його робочого місця. Саме тому додаткові модульні конструкції встановлюють на віддалених ділянках, де стаціонарні захисні споруди розташовані далі, а облаштувати капітальне підземне сховище неможливо.

Керівництво підприємства зазначило, що у нинішніх безпекових умовах кожна хвилина важлива, а зробити укриття максимально доступними та близькими до людей стає першочерговим завданням. Тож фахівці дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології у співпраці з виробничою та дирекцію з інжинірингу визначають віддалені ділянки, де, попри зупинки виробничих процесів через обстріли, продовжують працювати люди, а отже і потреба в захисті залишається актуальною.

Частина таких укриттів розташована не тільки біля виробничих ділянок, але й поблизу контрольно-пропускних пунктів та адміністративних об'єктів комбінату, а також біля зупинок громадського транспорту поза межами підприємства. Це важлива складова безпеки не лише під час робочої зміни. Вона допомагає подбати про працівників, які прямують на роботу чи повертаються додому, а також про інших людей, які перебувають поруч із комбінатом і потребують захисту під час повітряної тривоги.

"Ми поєднуємо стаціонарні захисні споруди з додатковими модульними укриттями, щоб у разі потреби люди на різних ділянках мали можливість швидко дістатися до безпечного місця. До кінця листопада плануємо встановити ще 20 модульних безпекових капсул місткістю 152 людини. І ця робота зі створення мережі безпечних укриттів триває постійно, тож ми продовжимо розвивати систему захисту та наближати її до людей там, де встановлення підземних укриттів неможливе, але необхідне", – пояснив директор з охорони праці, промислової безпеки та екології "Запоріжсталі" Кирило Гаврилюк.

Як повідомлялось, "Запоріжсталь" зазнала масованих балістичних атак 11 та 27 серпня, 12 та 17 вересня, останній раз – 17 жовтня. Сумарно по підприємству росіяни випустили 23 балістичні ракети. Унаслідок цих ударів загинули восьмеро працівників підприємства, ще 31 металург дістав поранення різного ступеня тяжкості. Після обстрілу 11 серпня весь виробничий комплекс було зупинено.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит серед споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".