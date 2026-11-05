Уряд схвалив пакет законопроєктів щодо захисту ноу-хау та комерційної таємниці відповідно до норм ЄС

Кабінет міністрів ухвалив пакет законопроєктів, які встановлюють процедуру захисту нерозкритих ноу-хау й комерційних таємниць, удосконалюють відповідальність за порушення законодавства у цій сфері та адаптують обсяг прав на комерційні таємниці до європейських стандартів, повідомило Міністерство економіки та довкілля України.

За даними відомства, документи розроблені на виконання євроінтеграційних зобов'язань України щодо імплементації директиви (ЄС) №2016/943. Запропоновані зміни чітко визначають поняття правомірного та неправомірного отримання, використання і розкриття комерційної таємниці, а також запроваджують механізм забезпечення конфіденційності таких даних під час судових процесів.

Законопроєкти також встановлюють види заходів забезпечення позову, тимчасові, запобіжні та коригувальні заходи, порядок відшкодування збитків і передбачають виключення комерційної таємниці з переліку об'єктів права інтелектуальної власності.

У міністерстві зазначили, що оновлення законодавчої бази сприятиме створенню сприятливого середовища для інновацій, чесної конкуренції, залученню іноземних інвестицій та підвищенню ефективності судової практики.