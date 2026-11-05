ЄС виплатив Україні чергові EUR4,36 млрд кредиту підтримки

Європейська комісія виплатила Україні 4,36 млрд євро в межах позики для підтримки України.

Як повідомляє у четвер пресслужба Європейської комісії, ця сума включає 3,7 млрд євро – другий транш макрофінансової допомоги (МФД), узгодженої на 2026 рік, а також 658 млн євро в межах оборонного компонента цієї позики.

"Ці кошти допоможуть Україні покрити її фінансові потреби, забезпечити безперебійне функціонування держави та надання основних державних послуг. Вони також сприятимуть задоволенню нагальних оборонних потреб України шляхом закупівлі ключового військового обладнання", – наголошується в пресрелізі.

Коментуючи поточну виплату, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила: "Оскільки Росія продовжує свої невпинні атаки, Україна готується до п'ятої зими в умовах війни. І поки тривають зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру для України, незмінною залишається і підтримка з боку ЄС. Сьогоднішнім виділенням 4,36 млрд євро ми допомагаємо Україні забезпечувати надання важливих державних послуг і вирішувати нагальні оборонні завдання".

В Єврокомісії нагадали, що сьогоднішня виплата на підтримку бюджету є другим із трьох траншів, запланованих на 2026 рік у межах макрофінансової допомоги (МФД), загальний обсяг якої становить 8,35 млрд євро. "Надання МФД регулюється Меморандумом про взаєморозуміння, в якому визначено попередні умови, реформи та політичні заходи, пов'язані з цією програмою. Вони спрямовані на те, щоб допомогти Україні мобілізувати внутрішні доходи, підвищити стійкість і якість державних видатків, а також зміцнити системи управління державними фінансами. Кошти виплачуються траншами за умови належного виконання Україною відповідних реформ та вимог", – наголосили в Єврокомісії.

Крім того, в повідомленні йдеться про те, що для отримання цього другого траншу Україна виконала всі 12 політичних умов. Зокрема, було вжито заходів для мобілізації внутрішніх доходів: ухвалено законодавство про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи; скасовано звільнення від ПДВ для комерційних імпортних товарів незначної вартості, що надходять у посилках; а також вдосконалено механізми дотримання податкового законодавства. Крім того, Україна просунулася в реалізації реформ, спрямованих на покращення бюджетного планування та управління державними інвестиціями, модернізацію митних систем і посилення зовнішнього аудиту. "Це свідчить про наполегливі зусилля країни у впровадженні запланованих реформ, попри загострення воєнної ситуації", – наголошується в пресрелізі.

Європейська комісія також виділяє додаткові 658 млн євро в межах оборонного компонента "Позики для підтримки України" (Ukraine Support Loan). Це вже сьомий транш на оборонні потреби, наданий у рамках цього інструменту.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю безпілотників, ракет, радарів, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів для протиповітряної оборони України. Значна частина цих коштів піде на придбання обладнання в українських компаній, оскільки оборонна промисловість України відіграє ключову роль у розробці та постачанні засобів, необхідних для ведення сучасної війни.

В Єврокомісії також нагадали, що у поточному році Україні залишається доступною підтримка від ЄС у розмірі 25,2 млрд євро. "Ця сума включає близько 20,9 млрд євро, що будуть надані в межах "Позики для підтримки України": 11,9 млрд євро – на розвиток оборонно-промислового потенціалу України, а 9,0 млрд євро бюджетної підтримки. Крім того, у поточному році в межах програми Ukraine Facility (Механізм для України) доступно ще майже 4,4 млрд євро бюджетної підтримки (без урахування додаткових коштів із "Позики для підтримки України"). Виділення цих коштів залежить від виконання умов, визначених у відповідних правових актах.