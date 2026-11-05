Викриття митниками спроби ввезення 1 кг кокаїну допомогло викрити міжнародну мережу та оголосити підозри 39 учасникам схеми – ДМС

Працівники Державної митної служби (ДМС) на українсько-польському кордоні під час огляду транспортного засобу виявили понад кілограм кокаїну, який намагалися незаконно ввезти в Україну, та одразу передали інформацію правоохоронним органам, повідомило відомство у Телеграм в четвер.

Отримані дані стали основою для проведення міжнародної спецоперації "Еспаньйол", завдяки якій вдалося відстежити та перекрити канали постачання наркотиків з Іспанії, США та Португалії. Заборонені речовини маскували у побутовій техніці та переправляли за допомогою міжнародних автобусних маршрутів і послуг поштового оператора, після чого збували в Україні через Telegram-канали.

У межах спецоперації за участі ДМС, Нацполіції, СБУ та Держприкордонслужби (ДПСУ) за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора було проведено 141 обшук із залученням кінологів. Правоохоронці вилучили понад 67 кг наркопродукції, серед якої 3,5 кг кокаїну, а також канабіс, гашиш, кратом, α-PVP, амфетамін, кетамін та МДМА.

Наразі слідчі повідомили про підозру 39 фігурантам злочинної схеми за фактами контрабанди та незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.