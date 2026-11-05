Атаманюк стала директором департаменту нагляду за небанківськими фінустановами НБУ

Директором департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг Національного банку України (НБУ) з 5 листопада 2026 року призначено Альону Атаманюк, повідомив регулятор у четвер.

Зазначається, що департамент належить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", керівництво якою здійснює заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.

До сфери відповідальності нового директора належатимуть безвиїзний нагляд за учасниками ринків небанківських фінансових послуг, крім платіжного та валютного ринків, оцінювання ризиків і фінансового стану небанківських фінустанов, реагування на порушення та ризикову діяльність, а також участь в оцінці систем корпоративного управління і внутрішнього контролю.

Зазначається, що до призначення Атаманюк протягом року очолювала друге управління нагляду цього департаменту, а з 5 серпня 2026 року виконувала обов'язки його директора.

До роботи у Нацбанку у 2022-2025 роках вона була першим заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації. У 2015-2022 роках працювала на керівних посадах в Ощадбанку, де займалася питаннями розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу.

Як повідомлялося, у серпні 2026 року попередній директор департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг Володимир Суханов очолив департамент стратегії та розвитку НБУ.