Фінкомітет Ради рекомендував ухвалити в цілому 50% податок на прибуток банків у 2027р.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №15262 про підвищення у 2027 році ставки податку на прибуток банків із 25% до 50%, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Пропонуємо продовжити на 2027 рік підвищену ставку податку на прибуток банків – 50%, зі збереженням заборони зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років", – написав він у телеграм-каналі у четвер.

За словами Гетманцева, це має забезпечити додаткові 38,5 млрд грн надходжень до держбюджету, які вже враховані у його проєкті на 2027 рік.

Голова комітету обґрунтував продовження підвищеної ставки, зокрема, значною часткою процентних доходів банків від ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ, а також високою прибутковістю банківської системи.

Він також послався на оцінку регулятора, за якою банки, на які припадає переважна більшість активів сектору, здатні кредитувати економіку та виконувати свої зобов'язання навіть за тривалої кризи, водночас кожен банк має дотримуватися встановлених вимог до капіталу.

Як повідомлялося, Верховна Рада 27 жовтня прийняла законопроєкт №15262 за основу. За нього проголосували 265 народних депутатів за необхідних 226.

Підвищену ставку податку на прибуток банків на рівні 50% Рада раніше встановлювала на 2023, 2024 та 2026 роки. Базова ставка податку на прибуток для банків становить 25%.