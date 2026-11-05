Зафіксовані нові знеструмлення в трьох областях, з початку тижня РФ завдала 78 ударів по енергетиці

Станом на ранок 5 листопада через російські обстріли є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях, повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов у четвер.

"Лише від початку цього тижня, з 2 листопада, ворог завдав 78 цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атак енергооб'єкти зазнали серйозних пошкоджень, для відновлення яких потрібні значні зусилля та час", – сказав він.

Наразі у всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, ризикуючи власною безпекою. Загроза повторних атак ускладнює та сповільнює відновлення.

"Складною залишається ситуація у столичному регіоні – Києві та Київській області. Через значні пошкодження енергетичного обладнання тут вимушено застосовуються мережеві обмеження", – зазначив Некрасов.

Наразі у більшості областей України діють графіки погодинних відключень (ГПВ) електроенергії для споживачів, а для промисловості – графіки обмеження потужності (ГОП). Ці вимушені заходи необхідні для балансування енергосистеми, збереження її стійкості та запобігання ще складнішим наслідкам, доповнив перший заступник міністра.

За його словами, протягом дня ситуація може змінюватися і споживачам варто стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах. Саме на їхніх офіційних ресурсах публікується найактуальніша інформація про графіки відключень та можливі зміни.