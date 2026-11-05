Розгортання системи та подача тепла у домівки киян триватиме орієнтовно 10 днів – КМДА

Орієнтовний час на розгортання системи і подачі тепла у домівки киян складатиме 10 днів, тоді як відповідні роботи розпочалися 2 листопада, повідомив в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв під час брифінгу у четвер.

"Ми плануємо 12-го ( 12 листопада – ІФ-У), що в нас більшість будинків переважно буде з теплом, за виключенням аварійних ситуацій", – наголосив Пантелеєв.

За його словами, наразі немає диференціації між районами, тобто тепло запускається у всіх районах.

Він наголосив сьогодні станом на 11 годину буде надано актуальну інформацію щодо показнику домівок, в яких вже підключене теплопостачання.

"Заходи зі створення системи резервного теплопостачання є найбільш складними, тому що передбачають і виробництво великої кількості обладнання", – підкреслив в.о. першого заступника голови КМДА.

Він уточнив, що на цей рік заплановано реалізацію 13 відповідних об'єктів, тоді як з них сім об'єктів виконує місто, а шість об'єктів – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, як замовник.

Передбачається, що планова розрахункова дата закінчення реалізації відповідних об'єктів становитиме кінець року.

"Це не початок опалювального сезону, ми одразу про це говорили, тому що проєкти є достатньо складними, передбачають прокладання кілометрів мереж інженерних, зокрема газових мереж і так далі", – зауважив Пантелеєв

В.о. першого заступника голови КМДА уточнив, що такі проєкти забезпечені фінансуванням, тоді як фахівці також здійснюють моніторинг та контроль за їх виконанням.

Як повідомлялося, мер міста Віталій Кличко заявив про старт опалювального сезону в Києві 16 жовтня. За його словами, опалюваний сезон спочатку, як зазвичай, розпочався для закладів соціальної сфери, "зокрема, в лікарнях, школах, садочках" за індивідуальними заявками їх керівників.

Зазвичай теплопостачання вмикають, коли середньодобова температура впродовж трьох днів нижча за +8 градусів за Цельсієм, а вимикають, коли вища за цей показник. Рішення приймають місцеві органи влади.